https://ria.ru/20230609/stavka-1877200628.html

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 09.06.2023

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало вторым в истории случаем, когда РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:34

2023-06-09T13:34

2023-06-09T13:34

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало вторым в истории случаем, когда ЦБ сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.После введения ключевой ставки в России в 2013 году было лишь три периода, когда ЦБ продолжительное время сохранял ее неизменной. Так, в июле 2015 года регулятор решил снизить ставку до 11% и шесть заседаний держал ее на этом уровне, затем в 2020 году была пауза на уровне 4,25% длительностью в четыре заседания, а с октябрьского заседания 2022 года начался третий такой период.ЦБ тогда поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу, оставив ее на уровне 7,5% годовых, а затем еще четыре заседания ставка сохранялась неизменной."Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", - сказано в сообщении.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, объясняя свой прогноз тем, что годовые темпы роста цен в России немного ускорились, но все еще значительно ниже цели в 4%, а традиционная летняя дефляция может еще немного сбить ценовое давление.

https://ria.ru/20230428/inflyatsiya-1868444704.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика