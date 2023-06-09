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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 09.06.2023
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13:34 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/stavka-1877200628.html
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 09.06.2023
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало вторым в истории случаем, когда РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:34
2023-06-09T13:34
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало вторым в истории случаем, когда ЦБ сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.После введения ключевой ставки в России в 2013 году было лишь три периода, когда ЦБ продолжительное время сохранял ее неизменной. Так, в июле 2015 года регулятор решил снизить ставку до 11% и шесть заседаний держал ее на этом уровне, затем в 2020 году была пауза на уровне 4,25% длительностью в четыре заседания, а с октябрьского заседания 2022 года начался третий такой период.ЦБ тогда поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу, оставив ее на уровне 7,5% годовых, а затем еще четыре заседания ставка сохранялась неизменной."Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", - сказано в сообщении.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, объясняя свой прогноз тем, что годовые темпы роста цен в России немного ускорились, но все еще значительно ниже цели в 4%, а традиционная летняя дефляция может еще немного сбить ценовое давление.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых шестой раз подряд

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало вторым в истории случаем, когда ЦБ сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.
После введения ключевой ставки в России в 2013 году было лишь три периода, когда ЦБ продолжительное время сохранял ее неизменной. Так, в июле 2015 года регулятор решил снизить ставку до 11% и шесть заседаний держал ее на этом уровне, затем в 2020 году была пауза на уровне 4,25% длительностью в четыре заседания, а с октябрьского заседания 2022 года начался третий такой период.
ЦБ тогда поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу, оставив ее на уровне 7,5% годовых, а затем еще четыре заседания ставка сохранялась неизменной.
"Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", - сказано в сообщении.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, объясняя свой прогноз тем, что годовые темпы роста цен в России немного ускорились, но все еще значительно ниже цели в 4%, а традиционная летняя дефляция может еще немного сбить ценовое давление.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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