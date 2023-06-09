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В Госдуме прокомментировали попытку США назвать Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 09.06.2023
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23:03 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ssha-1877334558.html
В Госдуме прокомментировали попытку США назвать Россию спонсором терроризма
В Госдуме прокомментировали попытку США назвать Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 09.06.2023
В Госдуме прокомментировали попытку США назвать Россию спонсором терроризма
Законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма в США направлен на то, чтобы отвлечь внимание от самих Штатов - главного спонсора терроризма, РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T23:03
2023-06-09T23:03
в мире
сша
адальби шхагошев
госдума рф
единая россия
мария захарова
россия
европа
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма в США направлен на то, чтобы отвлечь внимание от самих Штатов - главного спонсора терроризма, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР). Ранее двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма. "Каждый раз, когда в США заговаривают о спонсорстве терроризма со стороны России, это отведение внимания от самого главного строителя терроризма и спонсора терроризма, которым и являются США, что стало уже объективным фактом", — сказал Шхагошев, отметив, что США также являются создателями самых крупных террористических организаций. По словам парламентария, "заслуга" США в развязывании "всех последних войн в современной истории на территориях Европы, Ближнего Востока". Шхагошев добавил, что подготовка и проведение диверсий и терактов, подрывы европейской газовой инфраструктуры — "кейс США, который тянет на звание единственного и бесконкурентного спонсора терроризма". Он подчеркнул, что США такими законопроектами хотят отвлечь мировое сообщество "от своих злодеяний". В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
https://ria.ru/20230609/trump-1877324156.html
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в мире, сша, адальби шхагошев, госдума рф, единая россия, мария захарова, россия, европа
В мире, США, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Единая Россия, Мария Захарова, Россия, Европа
В Госдуме прокомментировали попытку США назвать Россию спонсором терроризма

Депутат Шхагошев: США называют Россию спонсором терроризма, когда хотят отвести внимание

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма в США направлен на то, чтобы отвлечь внимание от самих Штатов - главного спонсора терроризма, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР).
Ранее двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран-спонсоров терроризма.
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"Каждый раз, когда в США заговаривают о спонсорстве терроризма со стороны России, это отведение внимания от самого главного строителя терроризма и спонсора терроризма, которым и являются США, что стало уже объективным фактом", — сказал Шхагошев, отметив, что США также являются создателями самых крупных террористических организаций.
По словам парламентария, "заслуга" США в развязывании "всех последних войн в современной истории на территориях Европы, Ближнего Востока".
Шхагошев добавил, что подготовка и проведение диверсий и терактов, подрывы европейской газовой инфраструктуры — "кейс США, который тянет на звание единственного и бесконкурентного спонсора терроризма". Он подчеркнул, что США такими законопроектами хотят отвлечь мировое сообщество "от своих злодеяний".
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
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В миреСШААдальби ШхагошевГосдума РФЕдиная РоссияМария ЗахароваРоссияЕвропа
 
 
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