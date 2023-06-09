https://ria.ru/20230609/ssha-1877309927.html

Медведев заявил, что США не имеют права критиковать Россию за спецоперацию

Медведев заявил, что США не имеют права критиковать Россию за спецоперацию - РИА Новости, 09.06.2023

Медведев заявил, что США не имеют права критиковать Россию за спецоперацию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил в Twitter военные операции США и НАТО в других странах, заявив, что американцы не смеют критиковать Россию,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:55

2023-06-09T18:55

2023-06-09T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

дмитрий медведев

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил в Twitter военные операции США и НАТО в других странах, заявив, что американцы не смеют критиковать Россию, которая в отличие от них защищает своих соотечественников. "Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обходился без прямого или косвенного участия американских "благодетелей", - написал Медведев, перечислив военные операции США и НАТО после Второй мировой войны с 1950 по 2015 годы, включающие, в частности, американскую операцию во Вьетнаме, вторжения США в Панаму и Ирак, агрессию НАТО в Югославии и Ливии, а также другие вооруженные конфликты с участием американских сил и сил Североатлантического альянса. Как отметил зампред Совбеза РФ, в результате операций американцев и НАТО погибли миллионы людей. Их кровь, подчеркнул Медведев, на руках "всех американских президентов". "И всё же после всего этого у некоторых маразматиков вроде Байдена и прочих лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий? Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто заткнитесь!" - заключил он.

https://ria.ru/20230324/yugoslaviya-1860385175.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, дмитрий медведев, нато, ситуация в днр и лнр