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Медведев заявил, что США не имеют права критиковать Россию за спецоперацию - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ssha-1877309927.html
Медведев заявил, что США не имеют права критиковать Россию за спецоперацию
Медведев заявил, что США не имеют права критиковать Россию за спецоперацию - РИА Новости, 09.06.2023
Медведев заявил, что США не имеют права критиковать Россию за спецоперацию
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил в Twitter военные операции США и НАТО в других странах, заявив, что американцы не смеют критиковать Россию,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:55
2023-06-09T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил в Twitter военные операции США и НАТО в других странах, заявив, что американцы не смеют критиковать Россию, которая в отличие от них защищает своих соотечественников. "Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обходился без прямого или косвенного участия американских "благодетелей", - написал Медведев, перечислив военные операции США и НАТО после Второй мировой войны с 1950 по 2015 годы, включающие, в частности, американскую операцию во Вьетнаме, вторжения США в Панаму и Ирак, агрессию НАТО в Югославии и Ливии, а также другие вооруженные конфликты с участием американских сил и сил Североатлантического альянса. Как отметил зампред Совбеза РФ, в результате операций американцев и НАТО погибли миллионы людей. Их кровь, подчеркнул Медведев, на руках "всех американских президентов". "И всё же после всего этого у некоторых маразматиков вроде Байдена и прочих лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий? Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто заткнитесь!" - заключил он.
https://ria.ru/20230324/yugoslaviya-1860385175.html
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в мире, россия, сша, дмитрий медведев, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Дмитрий Медведев, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев заявил, что США не имеют права критиковать Россию за спецоперацию

Медведев перечислил военные операции США в других странах и призвал Белый дом закрыть рот

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил в Twitter военные операции США и НАТО в других странах, заявив, что американцы не смеют критиковать Россию, которая в отличие от них защищает своих соотечественников.
"Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обходился без прямого или косвенного участия американских "благодетелей", - написал Медведев, перечислив военные операции США и НАТО после Второй мировой войны с 1950 по 2015 годы, включающие, в частности, американскую операцию во Вьетнаме, вторжения США в Панаму и Ирак, агрессию НАТО в Югославии и Ливии, а также другие вооруженные конфликты с участием американских сил и сил Североатлантического альянса.
Как отметил зампред Совбеза РФ, в результате операций американцев и НАТО погибли миллионы людей. Их кровь, подчеркнул Медведев, на руках "всех американских президентов".
"И всё же после всего этого у некоторых маразматиков вроде Байдена и прочих лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий? Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто заткнитесь!" - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДмитрий МедведевНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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