Медведев заявил, что США не имеют права критиковать Россию за спецоперацию
Медведев перечислил военные операции США в других странах и призвал Белый дом закрыть рот
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил в Twitter военные операции США и НАТО в других странах, заявив, что американцы не смеют критиковать Россию, которая в отличие от них защищает своих соотечественников.
"Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обходился без прямого или косвенного участия американских "благодетелей", - написал Медведев, перечислив военные операции США и НАТО после Второй мировой войны с 1950 по 2015 годы, включающие, в частности, американскую операцию во Вьетнаме, вторжения США в Панаму и Ирак, агрессию НАТО в Югославии и Ливии, а также другие вооруженные конфликты с участием американских сил и сил Североатлантического альянса.
Как отметил зампред Совбеза РФ, в результате операций американцев и НАТО погибли миллионы людей. Их кровь, подчеркнул Медведев, на руках "всех американских президентов".
"И всё же после всего этого у некоторых маразматиков вроде Байдена и прочих лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий? Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто заткнитесь!" - заключил он.