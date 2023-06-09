https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877322098.html
Народный фронт начал помогать столовой для участников спецоперации в Анапе
Народный фронт начал помогать столовой для участников спецоперации в Анапе - РИА Новости, 09.06.2023
Народный фронт начал помогать столовой для участников спецоперации в Анапе
Народный фронт начал помогать "Солдатскому привалу" - бесплатной столовой для участников спецоперации, организованный женами и матерями бойцов на трассе перед... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:32
2023-06-09T20:32
2023-06-09T20:32
надежные люди
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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Народный фронт начал помогать "Солдатскому привалу" - бесплатной столовой для участников спецоперации, организованный женами и матерями бойцов на трассе перед селом Джигинка в Анапе, сообщили в пресс-службе общественного движения в Краснодарском крае. "Кубанские жёны мобилизованных организовали столовую для бойцов на трассе в направлении линии фронта. Мы решили поддержать инициативу", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Солдатский привал" организован на трассе, где ежедневно мимо села Джигинка в сторону Крыма проезжают колонны с военнослужащими. Женщины-волонтёры самостоятельно занимаются сбором гуманитарной помощи, закупкой продуктов, круглосуточно готовят для прибывающих. Народный фронт передал в этот раз жёнам и матерям бойцов продукты питания, средства личной гигиены и репелленты. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе, народная столовая открылась месяц назад, в её меню входят блюда домашней кухни: голубцы, плов. В приготовлении пищи женщины делают упор на говядину, курицу, и рыбу, потому что к ним часто заезжают мусульмане. По данным общественного движения, инициатором проекта стала местная жительница Анастасия, ее муж недавно был ранен в зоне СВО и на данный момент проходит лечение. Волонтёров поддержала администрация Джигинского округа, казачество, предприниматели и местный актив. "Женщины после своей основной работы приходят помогать в столовую посменно. Привал работает 24/7. Помимо продуктов питания им требуются строительные материалы. Женщины многое задумали, они хотят возвести на территории места для отдыха и навесы. Задача Народного фронта - (сделать известным) это заведение, чтобы как можно больше неравнодушных смогли оказать посильную помощь", - сказали агентству в пресс-службе.
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877042833.html
https://ria.ru/20230609/uaz-1877123348.html
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краснодарский край, анапа, общество
Надежные люди, Краснодарский край, Анапа, Общество
Народный фронт начал помогать столовой для участников спецоперации в Анапе
Народный фронт начал помогать столовой для участников СВО, созданной женами бойцов в Анапе
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости.
Народный фронт начал помогать "Солдатскому привалу" - бесплатной столовой для участников спецоперации, организованный женами и матерями бойцов на трассе перед селом Джигинка в Анапе, сообщили в пресс-службе
общественного движения в Краснодарском крае.
"Кубанские жёны мобилизованных организовали столовую для бойцов на трассе в направлении линии фронта. Мы решили поддержать инициативу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "Солдатский привал" организован на трассе, где ежедневно мимо села Джигинка в сторону Крыма проезжают колонны с военнослужащими. Женщины-волонтёры самостоятельно занимаются сбором гуманитарной помощи, закупкой продуктов, круглосуточно готовят для прибывающих. Народный фронт передал в этот раз жёнам и матерям бойцов продукты питания, средства личной гигиены и репелленты.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе, народная столовая открылась месяц назад, в её меню входят блюда домашней кухни: голубцы, плов. В приготовлении пищи женщины делают упор на говядину, курицу, и рыбу, потому что к ним часто заезжают мусульмане.
По данным общественного движения, инициатором проекта стала местная жительница Анастасия, ее муж недавно был ранен в зоне СВО и на данный момент проходит лечение. Волонтёров поддержала администрация Джигинского округа, казачество, предприниматели и местный актив.
"Женщины после своей основной работы приходят помогать в столовую посменно. Привал работает 24/7. Помимо продуктов питания им требуются строительные материалы. Женщины многое задумали, они хотят возвести на территории места для отдыха и навесы. Задача Народного фронта - (сделать известным) это заведение, чтобы как можно больше неравнодушных смогли оказать посильную помощь", - сказали агентству в пресс-службе.
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