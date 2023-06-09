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Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом
Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом - РИА Новости, 09.06.2023
Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом
Артиллеристы 150-й дивизии уничтожили рядом с Донецком 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом, сообщил РИА Новости офицер с... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:35
2023-06-09T06:35
2023-06-09T06:35
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы 150-й дивизии уничтожили рядом с Донецком 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Яков". "Мы ведь многое видим на самом деле и не спешим бить по целям, как только их обнаружили. Увидели, что расчет пока не активен, дождались подвоза боекомплекта - и спокойно всех накрыли", — сказал он. В распоряжении РИА Новости есть видео уничтожения гаубицы.
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сша, безопасность
США, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом
Российский офицер: военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом рядом с Донецком
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы 150-й дивизии уничтожили рядом с Донецком 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Яков".
"Мы ведь многое видим на самом деле и не спешим бить по целям, как только их обнаружили. Увидели, что расчет пока не активен, дождались подвоза боекомплекта - и спокойно всех накрыли", — сказал он.
В распоряжении РИА Новости есть видео уничтожения гаубицы.