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Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877119330.html
Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом
Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом - РИА Новости, 09.06.2023
Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом
Артиллеристы 150-й дивизии уничтожили рядом с Донецком 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом, сообщил РИА Новости офицер с... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T06:35
2023-06-09T06:35
сша
безопасность
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы 150-й дивизии уничтожили рядом с Донецком 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Яков". "Мы ведь многое видим на самом деле и не спешим бить по целям, как только их обнаружили. Увидели, что расчет пока не активен, дождались подвоза боекомплекта - и спокойно всех накрыли", — сказал он. В распоряжении РИА Новости есть видео уничтожения гаубицы.
сша
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сша, безопасность
США, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом

Российский офицер: военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом рядом с Донецком

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы 150-й дивизии уничтожили рядом с Донецком 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Яков".
"Мы ведь многое видим на самом деле и не спешим бить по целям, как только их обнаружили. Увидели, что расчет пока не активен, дождались подвоза боекомплекта - и спокойно всех накрыли", — сказал он.
В распоряжении РИА Новости есть видео уничтожения гаубицы.
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАБезопасность
 
 
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