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Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом

Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом - РИА Новости, 09.06.2023

Российские военные уничтожили гаубицу М777 вместе с боекомплектом

Артиллеристы 150-й дивизии уничтожили рядом с Донецком 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом, сообщил РИА Новости офицер с... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T06:35

2023-06-09T06:35

2023-06-09T06:35

сша

безопасность

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы 150-й дивизии уничтожили рядом с Донецком 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Яков". "Мы ведь многое видим на самом деле и не спешим бить по целям, как только их обнаружили. Увидели, что расчет пока не активен, дождались подвоза боекомплекта - и спокойно всех накрыли", — сказал он. В распоряжении РИА Новости есть видео уничтожения гаубицы.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, безопасность