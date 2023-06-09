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"Мы устали". На Западе украинским беженцам сообщили неприятную новость
"Мы устали". На Западе украинским беженцам сообщили неприятную новость - РИА Новости, 09.06.2023
"Мы устали". На Западе украинским беженцам сообщили неприятную новость
Некоторые страны Евросоюза испытывают усталость от солидарности с беженцами из Украины, сообщает AP News. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T02:10
2023-06-09T02:10
2023-06-09T02:10
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза испытывают усталость от солидарности с беженцами из Украины, сообщает AP News."Поддержка четырех миллионов украинских беженцев, о которых заботятся в блоке, является неизменной, но в специальном отчете говорится, что то, что мы могли бы назвать "усталостью от солидарности", начинает проявляться в некоторых государствах-членах", — привело издание слова комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон.Специальный советник Евросоюза по делам Украины Лодейвик Ашер добавил, что в принимающих странах из-за кризиса стоимости проживания пострадали семьи со средним и низким уровнями дохода."Солидарность жива и здорова. Но есть усталость, особенно среди самых уязвимых беженцев, равно как и в самых уязвимых (слоях населения. — Прим.ред.) с принимающей стороны", — прокомментировал он.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 23 мая этого в Европу приехали 8 255 288 украинских беженцев, из них более пяти миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
https://ria.ru/20230522/status-1873302603.html
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в мире, европа, оон, евросоюз, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, беженцы
В мире, Европа, ООН, Евросоюз, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Беженцы
"Мы устали". На Западе украинским беженцам сообщили неприятную новость
AP: в некоторых странах ЕС заявили об усталости от солидарности с украинскими беженцами