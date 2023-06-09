https://ria.ru/20230609/sobyanin-1877292508.html

"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 09.06.2023

"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

Московское отделение партии "Единая Россия" на конференции с активом Московского регионального партийного отделения приняла решение выдвинуть на пост столичного РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:43

2023-06-09T17:43

2023-06-09T18:39

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единая россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московское отделение партии "Единая Россия" на конференции с активом Московского регионального партийного отделения приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина, передает корреспондент РИА Новости.Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.В четверг на заседании Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней с 8 по 10 сентября.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. С 2010 года пост мэра столицы занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.

https://ria.ru/20230608/vybory-1877012205.html

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