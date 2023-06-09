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"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 09.06.2023
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17:43 09.06.2023 (обновлено: 18:39 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/sobyanin-1877292508.html
"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 09.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Московское отделение партии "Единая Россия" на конференции с активом Московского регионального партийного отделения приняла решение выдвинуть на пост столичного РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:43
2023-06-09T18:39
политика
москва
единая россия
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московское отделение партии "Единая Россия" на конференции с активом Московского регионального партийного отделения приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина, передает корреспондент РИА Новости.Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.В четверг на заседании Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней с 8 по 10 сентября.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. С 2010 года пост мэра столицы занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
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политика, москва, единая россия, сергей собянин, россия
Политика, Москва, Единая Россия, Сергей Собянин, Россия
"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

Московское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра столицы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Московское отделение партии "Единая Россия" на конференции с активом Московского регионального партийного отделения приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
В четверг на заседании Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней с 8 по 10 сентября.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. С 2010 года пост мэра столицы занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Голосование на этих выборах мэра Москвы будет идти три дня
8 июня, 16:25
 
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