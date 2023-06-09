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ЕР единогласно выдвинула Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы

ЕР единогласно выдвинула Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 09.06.2023

ЕР единогласно выдвинула Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы

Сергей Собянин будет участвовать в выборах мэра Москвы как кандидат от "Единой России", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на XXVlll конференции... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:29

2023-06-09T17:29

2023-06-09T21:46

политика

москва

единая россия

сергей собянин

андрей турчак

тюменская область

госдума рф

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сергей Собянин будет участвовать в выборах мэра Москвы как кандидат от "Единой России", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на XXVlll конференции Московского городского регионального отделения партии."В этом году Сергей Семенович идет на выборы как кандидат от "Единой России". И эта ответственность не только для него, но и прежде всего для нас, для нашей большой команды "Единой России", Москвы и всей нашей страны", — сказал он.Как сообщается в Telegram-канале партии, делегаты конференции городского отделения ЕР единогласно проголосовали за кандидатуру Собянина.Турчак, в свою очередь, напомнил, что действующий мэр Москвы вступил в "Единую Россию" в 2003 году, а в 2011-м вошел в состав Бюро Высшего совета. "Сергей Семенович трижды возглавлял наши списки на выборах депутатов Госдумы, трижды под его руководством мы одерживали убедительную победу. Но главное, конечно, что под его руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны", — подчеркнул секретарь генсовета.Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Собянин возглавляет Москву с 21 октября 2010 года, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь как самовыдвиженец. До этого работал вице-премьером, главой администрации президента и губернатором Тюменской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, единая россия, сергей собянин, андрей турчак, тюменская область, госдума рф