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ЕР единогласно выдвинула Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 09.06.2023
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17:29 09.06.2023 (обновлено: 21:46 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/sobyanin-1877286513.html
ЕР единогласно выдвинула Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы
ЕР единогласно выдвинула Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 09.06.2023
ЕР единогласно выдвинула Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы
Сергей Собянин будет участвовать в выборах мэра Москвы как кандидат от "Единой России", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на XXVlll конференции... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:29
2023-06-09T21:46
политика
москва
единая россия
сергей собянин
андрей турчак
тюменская область
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сергей Собянин будет участвовать в выборах мэра Москвы как кандидат от "Единой России", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на XXVlll конференции Московского городского регионального отделения партии."В этом году Сергей Семенович идет на выборы как кандидат от "Единой России". И эта ответственность не только для него, но и прежде всего для нас, для нашей большой команды "Единой России", Москвы и всей нашей страны", — сказал он.Как сообщается в Telegram-канале партии, делегаты конференции городского отделения ЕР единогласно проголосовали за кандидатуру Собянина.Турчак, в свою очередь, напомнил, что действующий мэр Москвы вступил в "Единую Россию" в 2003 году, а в 2011-м вошел в состав Бюро Высшего совета. "Сергей Семенович трижды возглавлял наши списки на выборах депутатов Госдумы, трижды под его руководством мы одерживали убедительную победу. Но главное, конечно, что под его руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны", — подчеркнул секретарь генсовета.Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Собянин возглавляет Москву с 21 октября 2010 года, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь как самовыдвиженец. До этого работал вице-премьером, главой администрации президента и губернатором Тюменской области.
https://ria.ru/20230608/vybory-1877012205.html
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политика, москва, единая россия, сергей собянин, андрей турчак, тюменская область, госдума рф
Политика, Москва, Единая Россия, Сергей Собянин, Андрей Турчак, Тюменская область, Госдума РФ
ЕР единогласно выдвинула Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы

Единая Россия единогласно выдвинула Сергея Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сергей Собянин будет участвовать в выборах мэра Москвы как кандидат от "Единой России", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на XXVlll конференции Московского городского регионального отделения партии.
"В этом году Сергей Семенович идет на выборы как кандидат от "Единой России". И эта ответственность не только для него, но и прежде всего для нас, для нашей большой команды "Единой России", Москвы и всей нашей страны", — сказал он.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Голосование на этих выборах мэра Москвы будет идти три дня
8 июня, 16:25
Как сообщается в Telegram-канале партии, делегаты конференции городского отделения ЕР единогласно проголосовали за кандидатуру Собянина.
Турчак, в свою очередь, напомнил, что действующий мэр Москвы вступил в "Единую Россию" в 2003 году, а в 2011-м вошел в состав Бюро Высшего совета.
"Сергей Семенович трижды возглавлял наши списки на выборах депутатов Госдумы, трижды под его руководством мы одерживали убедительную победу. Но главное, конечно, что под его руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны", — подчеркнул секретарь генсовета.
Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Собянин возглавляет Москву с 21 октября 2010 года, он дважды переизбирался на пост мэра, баллотируясь как самовыдвиженец. До этого работал вице-премьером, главой администрации президента и губернатором Тюменской области.
Избирательный участок - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах
7 июня, 10:10
 
ПолитикаМоскваЕдиная РоссияСергей СобянинАндрей ТурчакТюменская областьГосдума РФ
 
 
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