https://ria.ru/20230609/sng-1877259527.html

Россия настроена на самое тесное сотрудничество с СНГ, заявил Путин

Россия настроена на самое тесное сотрудничество с СНГ, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023

Россия настроена на самое тесное сотрудничество с СНГ, заявил Путин

Россия как будущий председатель в СНГ настроена на самое тесное сотрудничество со странами Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:08

2023-06-09T16:08

2023-06-09T16:24

россия

снг

в мире

владимир путин

содружество

евразийский экономический союз

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Россия как будущий председатель в СНГ настроена на самое тесное сотрудничество со странами Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин."Все перечисленные направления, уверен, можно и нужно развивать и в более широком контексте с участием всех стран Содружества независимых государств. Россия в следующем году примет председательство в СНГ, и мы настроены на самое тесное сотрудничество с партнерами по Содружеству в реализации намечаемых амбициозных планов. Разумеется, будем учитывать полезные предложения и инициативы, которые обсуждались в ходе вашей вот этой работы в Сочи", - сказал Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.Президент РФ поблагодарил участников встречи и выразил уверенность, что "работая слаженно, сообща, помогая друг другу, нам по силам добиваться весомых результатов развития многогранного взаимодействия наших государств, а значит, и наших народов".

https://ria.ru/20230608/otnosheniya-1876940291.html

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россия, снг, в мире, владимир путин, содружество , евразийский экономический союз