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Россия настроена на самое тесное сотрудничество с СНГ, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023
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16:08 09.06.2023 (обновлено: 16:24 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/sng-1877259527.html
Россия настроена на самое тесное сотрудничество с СНГ, заявил Путин
Россия настроена на самое тесное сотрудничество с СНГ, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023
Россия настроена на самое тесное сотрудничество с СНГ, заявил Путин
Россия как будущий председатель в СНГ настроена на самое тесное сотрудничество со странами Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:08
2023-06-09T16:24
россия
снг
в мире
владимир путин
содружество
евразийский экономический союз
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Россия как будущий председатель в СНГ настроена на самое тесное сотрудничество со странами Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин."Все перечисленные направления, уверен, можно и нужно развивать и в более широком контексте с участием всех стран Содружества независимых государств. Россия в следующем году примет председательство в СНГ, и мы настроены на самое тесное сотрудничество с партнерами по Содружеству в реализации намечаемых амбициозных планов. Разумеется, будем учитывать полезные предложения и инициативы, которые обсуждались в ходе вашей вот этой работы в Сочи", - сказал Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.Президент РФ поблагодарил участников встречи и выразил уверенность, что "работая слаженно, сообща, помогая друг другу, нам по силам добиваться весомых результатов развития многогранного взаимодействия наших государств, а значит, и наших народов".
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россия, снг, в мире, владимир путин, содружество , евразийский экономический союз
Россия, СНГ, В мире, Владимир Путин, Содружество , Евразийский экономический союз
Россия настроена на самое тесное сотрудничество с СНГ, заявил Путин

Путин: Россия как будущий председатель в СНГ настроена на самое тесное сотрудничество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Россия как будущий председатель в СНГ настроена на самое тесное сотрудничество со странами Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все перечисленные направления, уверен, можно и нужно развивать и в более широком контексте с участием всех стран Содружества независимых государств. Россия в следующем году примет председательство в СНГ, и мы настроены на самое тесное сотрудничество с партнерами по Содружеству в реализации намечаемых амбициозных планов. Разумеется, будем учитывать полезные предложения и инициативы, которые обсуждались в ходе вашей вот этой работы в Сочи", - сказал Путин на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.
Президент РФ поблагодарил участников встречи и выразил уверенность, что "работая слаженно, сообща, помогая друг другу, нам по силам добиваться весомых результатов развития многогранного взаимодействия наших государств, а значит, и наших народов".
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РоссияСНГВ миреВладимир ПутинСодружествоЕвразийский экономический союз
 
 
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