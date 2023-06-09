https://ria.ru/20230609/smi-1877188486.html

Роскомнадзор рассказал о регистрации СМИ через "Госуслуги"

Роскомнадзор рассказал о регистрации СМИ через "Госуслуги" - РИА Новости, 09.06.2023

Роскомнадзор рассказал о регистрации СМИ через "Госуслуги"

Роскомнадзор уделяет внимание работе с порталом "Госуслуг", портал может стать удобным сервисом для регистрации средств массовой информации и лицензирования... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:12

2023-06-09T13:12

2023-06-09T13:12

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg

СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Роскомнадзор уделяет внимание работе с порталом "Госуслуг", портал может стать удобным сервисом для регистрации средств массовой информации и лицензирования радиовещания, это займёт значительно меньше времени, заявил замначальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Максим Виноградов. "Мы большое внимание сейчас уделяем, как Роскомнадзор, как федеральный орган исполнительной власти, работе с порталом "Госуслуг"… Задача сделать так, чтобы портал "Госуслуг" был очень удобный для тех услуг, которые предоставляем - это в первую очередь регистрация средств массовой информации и лицензирование для радиовещания", - сказал Виноградов на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы". По его словам, форма подачи регистрации и лицензирования через портал "Госуслуги" сократит значительно время. "Один из критериев, по которому можно оценить удобство портала "Госуслуг" - это сокращение срока рассмотрения заявок. Напомню, что регистрация СМИ и лицензирование вещания - это 30 рабочих дней, через портал - это 15-25 (рабочих дней)", - пояснил он.

https://ria.ru/20230531/gosuslugi-1875293552.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество