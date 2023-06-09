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Роскомнадзор рассказал о регистрации СМИ через "Госуслуги" - РИА Новости, 09.06.2023
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13:12 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/smi-1877188486.html
Роскомнадзор рассказал о регистрации СМИ через "Госуслуги"
Роскомнадзор рассказал о регистрации СМИ через "Госуслуги" - РИА Новости, 09.06.2023
Роскомнадзор рассказал о регистрации СМИ через "Госуслуги"
Роскомнадзор уделяет внимание работе с порталом "Госуслуг", портал может стать удобным сервисом для регистрации средств массовой информации и лицензирования... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:12
2023-06-09T13:12
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Роскомнадзор уделяет внимание работе с порталом "Госуслуг", портал может стать удобным сервисом для регистрации средств массовой информации и лицензирования радиовещания, это займёт значительно меньше времени, заявил замначальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Максим Виноградов. "Мы большое внимание сейчас уделяем, как Роскомнадзор, как федеральный орган исполнительной власти, работе с порталом "Госуслуг"… Задача сделать так, чтобы портал "Госуслуг" был очень удобный для тех услуг, которые предоставляем - это в первую очередь регистрация средств массовой информации и лицензирование для радиовещания", - сказал Виноградов на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы". По его словам, форма подачи регистрации и лицензирования через портал "Госуслуги" сократит значительно время. "Один из критериев, по которому можно оценить удобство портала "Госуслуг" - это сокращение срока рассмотрения заявок. Напомню, что регистрация СМИ и лицензирование вещания - это 30 рабочих дней, через портал - это 15-25 (рабочих дней)", - пояснил он.
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60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Роскомнадзор рассказал о регистрации СМИ через "Госуслуги"

Роскомнадзор: регистрация СМИ через Госуслуги позволит сократить время рассмотрения заявок

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Роскомнадзор уделяет внимание работе с порталом "Госуслуг", портал может стать удобным сервисом для регистрации средств массовой информации и лицензирования радиовещания, это займёт значительно меньше времени, заявил замначальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Максим Виноградов.
"Мы большое внимание сейчас уделяем, как Роскомнадзор, как федеральный орган исполнительной власти, работе с порталом "Госуслуг"… Задача сделать так, чтобы портал "Госуслуг" был очень удобный для тех услуг, которые предоставляем - это в первую очередь регистрация средств массовой информации и лицензирование для радиовещания", - сказал Виноградов на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы".
По его словам, форма подачи регистрации и лицензирования через портал "Госуслуги" сократит значительно время.
"Один из критериев, по которому можно оценить удобство портала "Госуслуг" - это сокращение срока рассмотрения заявок. Напомню, что регистрация СМИ и лицензирование вещания - это 30 рабочих дней, через портал - это 15-25 (рабочих дней)", - пояснил он.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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