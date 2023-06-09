https://ria.ru/20230609/smi-1877122827.html
Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России
Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России - РИА Новости, 09.06.2023
Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России
Ни одно заблокированное Роскомнадзором СМИ не присылало в ведомство уведомления с просьбой снова открыться в России, заявил РИА Новости заместитель главы РКН... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T07:36
2023-06-09T07:36
2023-06-09T07:40
россия
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Ни одно заблокированное Роскомнадзором СМИ не присылало в ведомство уведомления с просьбой снова открыться в России, заявил РИА Новости заместитель главы РКН Вадим Субботин. "Нет. Я не видел такого, я бы об этом знал. Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится. Мы в своем - за Родину, а они - во вражеском", - сказал Субботин, отвечая на вопрос, не поступали ли в Роскомнадзор сообщения от закрывшихся СМИ с желанием открыться вновь.
https://ria.ru/20230601/medium-1875470673.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_735883d2747013336153d9ca9213698c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Вадим Субботин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России
Роскомнадзор: заблокированные СМИ не присылали просьб открыться вновь в России