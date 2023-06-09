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Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России - РИА Новости, 09.06.2023
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07:36 09.06.2023 (обновлено: 07:40 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/smi-1877122827.html
Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России
Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России - РИА Новости, 09.06.2023
Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России
Ни одно заблокированное Роскомнадзором СМИ не присылало в ведомство уведомления с просьбой снова открыться в России, заявил РИА Новости заместитель главы РКН... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T07:36
2023-06-09T07:40
россия
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Ни одно заблокированное Роскомнадзором СМИ не присылало в ведомство уведомления с просьбой снова открыться в России, заявил РИА Новости заместитель главы РКН Вадим Субботин. "Нет. Я не видел такого, я бы об этом знал. Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится. Мы в своем - за Родину, а они - во вражеском", - сказал Субботин, отвечая на вопрос, не поступали ли в Роскомнадзор сообщения от закрывшихся СМИ с желанием открыться вновь.
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россия, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Вадим Субботин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России

Роскомнадзор: заблокированные СМИ не присылали просьб открыться вновь в России

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Ни одно заблокированное Роскомнадзором СМИ не присылало в ведомство уведомления с просьбой снова открыться в России, заявил РИА Новости заместитель главы РКН Вадим Субботин.
"Нет. Я не видел такого, я бы об этом знал. Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится. Мы в своем - за Родину, а они - во вражеском", - сказал Субботин, отвечая на вопрос, не поступали ли в Роскомнадзор сообщения от закрывшихся СМИ с желанием открыться вновь.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту платформы Medium
1 июня, 10:37
 
РоссияВадим СубботинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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