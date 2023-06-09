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Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России

Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России - РИА Новости, 09.06.2023

Роскомнадзор: заблокированные СМИ не просили открыться вновь в России

Ни одно заблокированное Роскомнадзором СМИ не присылало в ведомство уведомления с просьбой снова открыться в России, заявил РИА Новости заместитель главы РКН... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T07:36

2023-06-09T07:36

2023-06-09T07:40

россия

вадим субботин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Ни одно заблокированное Роскомнадзором СМИ не присылало в ведомство уведомления с просьбой снова открыться в России, заявил РИА Новости заместитель главы РКН Вадим Субботин. "Нет. Я не видел такого, я бы об этом знал. Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится. Мы в своем - за Родину, а они - во вражеском", - сказал Субботин, отвечая на вопрос, не поступали ли в Роскомнадзор сообщения от закрывшихся СМИ с желанием открыться вновь.

https://ria.ru/20230601/medium-1875470673.html

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россия, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество