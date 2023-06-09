https://ria.ru/20230609/sirius-1877336692.html

Мишустин с главами правительств стран СНГ осмотрел центр "Сириус"

Мишустин с главами правительств стран СНГ осмотрел центр "Сириус" - РИА Новости, 09.06.2023

Мишустин с главами правительств стран СНГ осмотрел центр "Сириус"

Премьер-министр Михаил Мишустин и главы правительств, участвовавшие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ, по... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T23:34

2023-06-09T23:34

2023-06-09T23:34

россия

михаил мишустин

снг

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

михаил мясникович

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СИРИУС, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин и главы правительств, участвовавшие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ, по приглашению президента РФ Владимира Путина осмотрели лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус". Мишустин представил главам делегаций руководителя фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву, которая провела для них экскурсию по "Сириусу". По ее словам, в 2015 году президент Путин создал этот образовательный центр для одаренных детей, в котором был объединен передовой мировой образовательный опыт. "Сейчас создана федеральная территория "Сириус", и на этой федеральной территории путем применения законодательных и экспериментальных режимов развиваются университет и инновационный центр, а также много образовательных программ", - пояснила она. Шмелева показала главам правительств лабораторный комплекс, который позволяет решать задачи, связанные с применением генетических технологии‌ в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве. Вся создаваемая инфраструктура интегрируется в образовательные программы подготовки талантливой молодежи по стратегическим для России направлениям. Благодаря возможности работать на современном оборудовании и участвовать в проектах мирового уровня студенты и аспиранты осваивают навыки, максимально востребованные в будущей профессиональной деятельности. Программа для семянВ лабораторном комплексе университета "Сириус" на площади 7 тысяч квадратных метров сосредоточена инфраструктура, необходимая для медицинско-биологических исследований, а также разработок в сфере сельского хозяйства и генетических технологий для получения новых сортов сельхозрастений и новых пород сельскохозяйственных животных. На сегодня здесь работает более 300 сотрудников, к 2030 году в университете "Сириус" количество обучающихся достигнет 6 тысяч. Эти работы заинтересовали председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. "Сегодня в семеноводстве 1 миллиард долларов мы каждый год тратим на покупку семян. В животноводстве генетика тоже очень большая проблема. Может в этой ситуации мы действительно как-то сделаем такие специализации, чтобы выстроить научные школы? Чтобы не получилось, что то, что вы делаете, останется у вас", - сказал Мясникович. "Мы поделимся", - с улыбкой пообещал ему Мишустин. "Давайте сделаем союзную программу", - предложил Мясникович. Центр для талантовПо словам Шмелевой, в "Сириусе" проходят обучение талантливые дети из самых различных регионов страны. "Мы делаем предложение по комплексным программам сотрудничества, по подготовке кадров, по повышению квалификации и совместных научных исследований. У нас приезжают дети абсолютно из всех регионов, и хочется, чтобы они воспитывались в нашей общей парадигме", - добавила она. "Не только из регионов, но и из других стран, в том числе СНГ и ЕАЭС", - отметил Мишустин. "Идея российского президента, мне кажется, уже на сегодняшний день осуществилась. И самое интересное, даже не делая специальных программ, мы видим здесь ребят из всех стран как СНГ, так и ЕАЭС. И очень здорово, что Михаил Владимирович (Мясникович) предложил создать и союзную программу. Я думаю, мы все это с удовольствием поддержим", - заявил глава российского правительства.

https://ria.ru/20230609/politika-1877294106.html

https://ria.ru/20230607/tovarooborot-1876704392.html

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россия, михаил мишустин, снг, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, михаил мясникович, елена шмелева, в мире