https://ria.ru/20230609/shtorm-1877314127.html

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 09.06.2023

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области вечером и до конца суток 10 июня и в течение суток 11 и 12 июня, ожидаются ливни с грозами и усиление... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T19:35

2023-06-09T19:35

2023-06-09T19:35

ростовская область

россия

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области вечером и до конца суток 10 июня и в течение суток 11 и 12 июня, ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС России, ссылаясь на данные Росгидромета. "По информации Росгидромета: вечером и до конца суток 10 июня, в течение суток 11 и 12 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 метра в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели просят жителей Ростовской области не находиться рядом с легкими постройками и неустойчивыми конструкциями, рекламными щитами, мачтами, высокими или аварийными деревьями в связи с увеличением риска аварийных ситуаций из-за непогоды. Также рекомендуется не парковать автомобили на пониженных участках местности, под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

https://ria.ru/20230609/sarancha-1877274063.html

ростовская область

россия

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ростовская область, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)