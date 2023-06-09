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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 09.06.2023
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области вечером и до конца суток 10 июня и в течение суток 11 и 12 июня, ожидаются ливни с грозами и усиление... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:35
2023-06-09T19:35
2023-06-09T19:35
ростовская область
россия
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области вечером и до конца суток 10 июня и в течение суток 11 и 12 июня, ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС России, ссылаясь на данные Росгидромета. "По информации Росгидромета: вечером и до конца суток 10 июня, в течение суток 11 и 12 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 метра в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели просят жителей Ростовской области не находиться рядом с легкими постройками и неустойчивыми конструкциями, рекламными щитами, мачтами, высокими или аварийными деревьями в связи с увеличением риска аварийных ситуаций из-за непогоды. Также рекомендуется не парковать автомобили на пониженных участках местности, под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
https://ria.ru/20230609/sarancha-1877274063.html
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ростовская область, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростовская область, Россия, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 12 июня