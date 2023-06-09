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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 09.06.2023
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19:35 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/shtorm-1877314127.html
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 09.06.2023
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области вечером и до конца суток 10 июня и в течение суток 11 и 12 июня, ожидаются ливни с грозами и усиление... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:35
2023-06-09T19:35
ростовская область
россия
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области вечером и до конца суток 10 июня и в течение суток 11 и 12 июня, ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС России, ссылаясь на данные Росгидромета. "По информации Росгидромета: вечером и до конца суток 10 июня, в течение суток 11 и 12 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 метра в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели просят жителей Ростовской области не находиться рядом с легкими постройками и неустойчивыми конструкциями, рекламными щитами, мачтами, высокими или аварийными деревьями в связи с увеличением риска аварийных ситуаций из-за непогоды. Также рекомендуется не парковать автомобили на пониженных участках местности, под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
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ростовская область, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростовская область, Россия, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 12 июня

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкАвтомобиль на затопленной после шторма улице
Автомобиль на затопленной после шторма улице - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Автомобиль на затопленной после шторма улице. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области вечером и до конца суток 10 июня и в течение суток 11 и 12 июня, ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС России, ссылаясь на данные Росгидромета.
"По информации Росгидромета: вечером и до конца суток 10 июня, в течение суток 11 и 12 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 метра в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели просят жителей Ростовской области не находиться рядом с легкими постройками и неустойчивыми конструкциями, рекламными щитами, мачтами, высокими или аварийными деревьями в связи с увеличением риска аварийных ситуаций из-за непогоды.
Также рекомендуется не парковать автомобили на пониженных участках местности, под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
Саранча - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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Вчера, 16:50
 
Ростовская областьРоссияГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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