https://ria.ru/20230609/sholts-1877203855.html

Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети

Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети - РИА Новости, 09.06.2023

Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети

Пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца, который в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украине придется РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:40

2023-06-09T13:40

2023-06-09T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца, который в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украине придется еще долго. "Это огромная нагрузка на и без того нагруженную экономику Германии, немцы этого не потерпят", — написал один из комментаторов. "Помогает Украине и в то же время разрушает свою собственную страну", — отметил другой. "Сразу понятно, что мир не является для них вариантом окончания конфликта", — поддержал третий. "А будет ли Шольц занимать должность канцлера Германии долгое время?" — поинтересовался еще один пользователь. "Продолжат помогать, если их заставят США", — заключил читатель.

https://ria.ru/20230609/ukraina-1877150493.html

https://ria.ru/20230609/bayden-1877139958.html

украина

германия

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в мире, украина, германия, олаф шольц