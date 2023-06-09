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Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 09.06.2023 (обновлено: 14:11 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/sholts-1877203855.html
Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети
Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети - РИА Новости, 09.06.2023
Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца, который в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украине придется РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:40
2023-06-09T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца, который в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украине придется еще долго. "Это огромная нагрузка на и без того нагруженную экономику Германии, немцы этого не потерпят", — написал один из комментаторов. "Помогает Украине и в то же время разрушает свою собственную страну", — отметил другой. "Сразу понятно, что мир не является для них вариантом окончания конфликта", — поддержал третий. "А будет ли Шольц занимать должность канцлера Германии долгое время?" — поинтересовался еще один пользователь. "Продолжат помогать, если их заставят США", — заключил читатель.
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877150493.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц
Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети

Пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера ФРГ Шольца о долгой помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца, который в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украине придется еще долго.

"Это огромная нагрузка на и без того нагруженную экономику Германии, немцы этого не потерпят", — написал один из комментаторов.
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"Помогает Украине и в то же время разрушает свою собственную страну", — отметил другой.

"Сразу понятно, что мир не является для них вариантом окончания конфликта", — поддержал третий.

"А будет ли Шольц занимать должность канцлера Германии долгое время?" — поинтересовался еще один пользователь.

"Продолжат помогать, если их заставят США", — заключил читатель.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияОлаф Шольц
 
 
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