https://ria.ru/20230609/sholts-1877203855.html
Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети
Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети - РИА Новости, 09.06.2023
Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца, который в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украине придется РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:40
2023-06-09T13:40
2023-06-09T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848204522_0:0:1982:1116_1920x0_80_0_0_0ff8032fc429b98acb893f1ae69a086e.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца, который в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украине придется еще долго. "Это огромная нагрузка на и без того нагруженную экономику Германии, немцы этого не потерпят", — написал один из комментаторов. "Помогает Украине и в то же время разрушает свою собственную страну", — отметил другой. "Сразу понятно, что мир не является для них вариантом окончания конфликта", — поддержал третий. "А будет ли Шольц занимать должность канцлера Германии долгое время?" — поинтересовался еще один пользователь. "Продолжат помогать, если их заставят США", — заключил читатель.
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877150493.html
https://ria.ru/20230609/bayden-1877139958.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848204522_147:0:1851:1278_1920x0_80_0_0_97321b2347dd62ef01ab640b48a803f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц
Заявление Шольца о будущем Украины вызвало шок в Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера ФРГ Шольца о долгой помощи Украине