https://ria.ru/20230609/shkolniki-1877143123.html

Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта

Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта - РИА Новости, 09.06.2023

Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Герой России Алан Датиев вручили паспорта молодым гражданам Липецкой области, сообщили в пресс-службе региона. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:30

2023-06-09T10:30

2023-06-09T16:24

липецкая область

игорь артамонов

российский союз молодежи

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ЛИПЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Герой России Алан Датиев вручили паспорта молодым гражданам Липецкой области, сообщили в пресс-службе региона.Торжественная церемония состоялась в рамках областного этапа Всероссийской акции "Мы – граждане России" и была приурочена к предстоящему Дню России. По данным пресс-службы, паспорта из рук губернатора и Героя России получили 52 школьника из всех районов и городов области. Такой чести удостоились ребята, проявившие себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.Поздравляя школьников со знаменательным событием, Артамонов отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека."Мы гордимся вашими успехами и достижениями. Уверен, что вы сможете принести пользу области и сделать многое для страны. Будущее зависит от вас", – сказал Артамонов.Всероссийская акция "Мы – граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. Организатором мероприятия на территории региона более 20 лет выступает Липецкая областная общественная организация "Российский Союз Молодёжи" при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

https://ria.ru/20230608/klaster-1876931253.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, российский союз молодежи