Рейтинг@Mail.ru
Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
10:30 09.06.2023 (обновлено: 16:24 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/shkolniki-1877143123.html
Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта
Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта - РИА Новости, 09.06.2023
Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Герой России Алан Датиев вручили паспорта молодым гражданам Липецкой области, сообщили в пресс-службе региона. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:30
2023-06-09T16:24
липецкая область
игорь артамонов
российский союз молодежи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877141328_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_59b9aa54f3f7fcf6da9da8c01d0b7839.jpg
ЛИПЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Герой России Алан Датиев вручили паспорта молодым гражданам Липецкой области, сообщили в пресс-службе региона.Торжественная церемония состоялась в рамках областного этапа Всероссийской акции "Мы – граждане России" и была приурочена к предстоящему Дню России. По данным пресс-службы, паспорта из рук губернатора и Героя России получили 52 школьника из всех районов и городов области. Такой чести удостоились ребята, проявившие себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.Поздравляя школьников со знаменательным событием, Артамонов отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека."Мы гордимся вашими успехами и достижениями. Уверен, что вы сможете принести пользу области и сделать многое для страны. Будущее зависит от вас", – сказал Артамонов.Всероссийская акция "Мы – граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. Организатором мероприятия на территории региона более 20 лет выступает Липецкая областная общественная организация "Российский Союз Молодёжи" при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
https://ria.ru/20230608/klaster-1876931253.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877141328_237:51:1591:1067_1920x0_80_0_0_13a5bbf97234b9605268791181b4e6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, российский союз молодежи
Липецкая область, Игорь Артамонов, Российский союз молодежи

Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиБолее 50 школьников Липецкой области получили паспорта
Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Герой России Алан Датиев вручили паспорта молодым гражданам Липецкой области, сообщили в пресс-службе региона.
Торжественная церемония состоялась в рамках областного этапа Всероссийской акции "Мы – граждане России" и была приурочена к предстоящему Дню России.

По данным пресс-службы, паспорта из рук губернатора и Героя России получили 52 школьника из всех районов и городов области. Такой чести удостоились ребята, проявившие себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.

Поздравляя школьников со знаменательным событием, Артамонов отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа
8 июня, 13:14
"Мы гордимся вашими успехами и достижениями. Уверен, что вы сможете принести пользу области и сделать многое для страны. Будущее зависит от вас", – сказал Артамонов.

Всероссийская акция "Мы – граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. Организатором мероприятия на территории региона более 20 лет выступает Липецкая областная общественная организация "Российский Союз Молодёжи" при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
 
Липецкая областьИгорь АртамоновРоссийский союз молодежи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала