Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиБолее 50 школьников Липецкой области получили паспорта
Более 50 школьников Липецкой области получили паспорта
ЛИПЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Герой России Алан Датиев вручили паспорта молодым гражданам Липецкой области, сообщили в пресс-службе региона.
Торжественная церемония состоялась в рамках областного этапа Всероссийской акции "Мы – граждане России" и была приурочена к предстоящему Дню России.
По данным пресс-службы, паспорта из рук губернатора и Героя России получили 52 школьника из всех районов и городов области. Такой чести удостоились ребята, проявившие себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.
Поздравляя школьников со знаменательным событием, Артамонов отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека.
По данным пресс-службы, паспорта из рук губернатора и Героя России получили 52 школьника из всех районов и городов области. Такой чести удостоились ребята, проявившие себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.
Поздравляя школьников со знаменательным событием, Артамонов отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека.
"Мы гордимся вашими успехами и достижениями. Уверен, что вы сможете принести пользу области и сделать многое для страны. Будущее зависит от вас", – сказал Артамонов.
Всероссийская акция "Мы – граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. Организатором мероприятия на территории региона более 20 лет выступает Липецкая областная общественная организация "Российский Союз Молодёжи" при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
Всероссийская акция "Мы – граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. Организатором мероприятия на территории региона более 20 лет выступает Липецкая областная общественная организация "Российский Союз Молодёжи" при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".