Рейтинг@Mail.ru
В части Волгоградской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/sarancha-1877274063.html
В части Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
В части Волгоградской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 09.06.2023
В части Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в четырех районах Волгоградской области из-за нашествия саранчи, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:50
2023-06-09T16:50
волгоградская область
среднеахтубинский район
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113183/55/1131835584_0:440:2860:2048_1920x0_80_0_0_7ee2d188c0a94160473205b1632cb574.jpg
ВОЛГОГРАД, 9 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в четырех районах Волгоградской области из-за нашествия саранчи, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. "В Волгоградской области применяют превентивные меры для эффективной борьбы с саранчой. В числе ключевых: непрерывный мониторинг; введение режима повышенной готовности для координации действий всех профильных служб, привлечения необходимого количества сил и средств", - говорится в сообщении. Режим введен в Быковском, Палласовском, Старополтавском и Среднеахтубинском районах, там уже обработано от вредителей около 3 тысяч гектаров. Отмечается, что угрозы для продовольственной безопасности в регионе нет, очаги выявлены на площади, не превышающей 0,08% от всего объема земель сельхозназначения.
https://ria.ru/20230602/sarancha-1875784146.html
волгоградская область
среднеахтубинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113183/55/1131835584_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25688ab39dec1b133822d2ed5690f136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, среднеахтубинский район, россия, происшествия
Волгоградская область, Среднеахтубинский район, Россия, Происшествия
В части Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

В четырех районах Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за саранчи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСаранча
Саранча - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Саранча. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в четырех районах Волгоградской области из-за нашествия саранчи, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.
"В Волгоградской области применяют превентивные меры для эффективной борьбы с саранчой. В числе ключевых: непрерывный мониторинг; введение режима повышенной готовности для координации действий всех профильных служб, привлечения необходимого количества сил и средств", - говорится в сообщении.
Режим введен в Быковском, Палласовском, Старополтавском и Среднеахтубинском районах, там уже обработано от вредителей около 3 тысяч гектаров.
Отмечается, что угрозы для продовольственной безопасности в регионе нет, очаги выявлены на площади, не превышающей 0,08% от всего объема земель сельхозназначения.
Место базирования украинской армии на освобожденной территории ЛНР, где были обнаружены следы разведения большого количества саранчи
Киев использовал саранчу для уничтожения посевов в России, сообщила военная
2 июня, 14:26
 
Волгоградская областьСреднеахтубинский районРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала