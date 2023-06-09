https://ria.ru/20230609/sarancha-1877274063.html
В части Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
В части Волгоградской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 09.06.2023
В части Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в четырех районах Волгоградской области из-за нашествия саранчи, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:50
2023-06-09T16:50
2023-06-09T16:50
волгоградская область
среднеахтубинский район
россия
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 9 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в четырех районах Волгоградской области из-за нашествия саранчи, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. "В Волгоградской области применяют превентивные меры для эффективной борьбы с саранчой. В числе ключевых: непрерывный мониторинг; введение режима повышенной готовности для координации действий всех профильных служб, привлечения необходимого количества сил и средств", - говорится в сообщении. Режим введен в Быковском, Палласовском, Старополтавском и Среднеахтубинском районах, там уже обработано от вредителей около 3 тысяч гектаров. Отмечается, что угрозы для продовольственной безопасности в регионе нет, очаги выявлены на площади, не превышающей 0,08% от всего объема земель сельхозназначения.
https://ria.ru/20230602/sarancha-1875784146.html
волгоградская область
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волгоградская область, среднеахтубинский район, россия, происшествия
Волгоградская область, Среднеахтубинский район, Россия, Происшествия
В части Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
В четырех районах Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за саранчи