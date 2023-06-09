https://ria.ru/20230609/rezhim-1877248591.html
Бирюков: горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме 9-12 июня
Бирюков: горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме 9-12 июня - РИА Новости, 09.06.2023
Бирюков: горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме 9-12 июня
Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 9 по 12 июня включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:40
2023-06-09T15:40
2023-06-09T15:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
день россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 9 по 12 июня включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии Дня России все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на дежурство заступили 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. "Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице имеется необходимый резерв мощности, что позволяет обеспечивать бесперебойное и качественное ресурсоснабжение потребителей", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
https://ria.ru/20230606/gazoanalizatory-1876434804.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, день россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, День России
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 9 по 12 июня включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии Дня России
все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на дежурство заступили 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.
"Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице имеется необходимый резерв мощности, что позволяет обеспечивать бесперебойное и качественное ресурсоснабжение потребителей", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
Станции контроля воздуха в Москве оснастят российскими газоанализаторами