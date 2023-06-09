https://ria.ru/20230609/rezhim-1877248591.html

Бирюков: горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме 9-12 июня

Бирюков: горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме 9-12 июня - РИА Новости, 09.06.2023

Бирюков: горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме 9-12 июня

Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 9 по 12 июня включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:40

2023-06-09T15:40

2023-06-09T15:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

день россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 9 по 12 июня включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии Дня России все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на дежурство заступили 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. "Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице имеется необходимый резерв мощности, что позволяет обеспечивать бесперебойное и качественное ресурсоснабжение потребителей", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20230606/gazoanalizatory-1876434804.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, день россии