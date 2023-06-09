https://ria.ru/20230609/putin-1877206695.html

Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке

Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке - РИА Новости, 09.06.2023

Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали двустороннюю встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:44

2023-06-09T13:44

2023-06-09T14:27

политика

россия

белоруссия

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МИНСК, 9 июн — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали двустороннюю встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал Пул первого."В неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что", — говорится в публикации.Встреча проходит в сочинской резиденции "Бочаров ручей".Как отметил телеграм-канал RIA Kremlinpool, президенты общаются на веранде.По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на пятницу у Путина также запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, встреча с главами зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС, кроме того, в планах главы государства посещение Академии единоборств.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876887047.html

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политика, россия, белоруссия