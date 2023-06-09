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Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке - РИА Новости, 09.06.2023
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13:44 09.06.2023 (обновлено: 14:27 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/putin-1877206695.html
Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке
Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке - РИА Новости, 09.06.2023
Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали двустороннюю встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:44
2023-06-09T14:27
политика
россия
белоруссия
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МИНСК, 9 июн — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали двустороннюю встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал Пул первого."В неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что", — говорится в публикации.Встреча проходит в сочинской резиденции "Бочаров ручей".Как отметил телеграм-канал RIA Kremlinpool, президенты общаются на веранде.По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на пятницу у Путина также запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, встреча с главами зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС, кроме того, в планах главы государства посещение Академии единоборств.
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политика, россия, белоруссия
Политика, Россия, Белоруссия
Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке

Президенты Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 июн — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали двустороннюю встречу, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал Пул первого.
"В неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном. Встреча началась только что", — говорится в публикации.
Встреча проходит в сочинской резиденции "Бочаров ручей".
Как отметил телеграм-канал RIA Kremlinpool, президенты общаются на веранде.
По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на пятницу у Путина также запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, встреча с главами зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС, кроме того, в планах главы государства посещение Академии единоборств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о конфликте на Украине
8 июня, 11:11
 
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