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Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 09.06.2023
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10:33 09.06.2023 (обновлено: 21:56 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/putin-1877144004.html
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 09.06.2023
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (76%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:33
2023-06-09T21:56
россия
общество
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Большинство россиян (76%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили утвердительно, около 12% считают его работу плохой, столько же затруднились с ответом. Доверяют главе государства 76% россиян, 15% скорее не доверяют, девять процентов затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 2-4 июня 2023 года. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, общество, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус
Россия, Общество, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ показал, что 77 процентов россиян положительно оценивают работу Путина на посту

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент Владимир Путин
 Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Большинство россиян (76%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили утвердительно, около 12% считают его работу плохой, столько же затруднились с ответом.
Доверяют главе государства 76% россиян, 15% скорее не доверяют, девять процентов затруднились с ответом.
Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 2-4 июня 2023 года. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
2 июня, 10:54
 
РоссияОбществоВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"ФОМнибус
 
 
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