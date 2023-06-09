https://ria.ru/20230609/putin-1877144004.html

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 09.06.2023

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (76%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:33

2023-06-09T10:33

2023-06-09T21:56

россия

общество

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Большинство россиян (76%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили утвердительно, около 12% считают его работу плохой, столько же затруднились с ответом. Доверяют главе государства 76% россиян, 15% скорее не доверяют, девять процентов затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 2-4 июня 2023 года. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230602/doveriie-1875709901.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус