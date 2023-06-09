https://ria.ru/20230609/puteshestviya-1877024252.html
Названы самые популярные направления для поездок на длинные выходные в июне
Названы самые популярные направления для поездок на длинные выходные в июне - РИА Новости, 09.06.2023
Названы самые популярные направления для поездок на длинные выходные в июне
Определены самые востребованные маршруты для поездок на праздничные летние выходные, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T07:14
2023-06-09T07:14
2023-06-09T07:14
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для поездок на праздничные летние выходные, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования отелей на период с 9 по 12 июня. Оказалось, что больше всего пользователей — почти четверть — отправятся в Санкт-Петербург. Чаще всего там выбирают объекты размещения без звезд — апартаменты, хостелы и гостевые дома.В Москву планируют поехать 14 процентов туристов. "Четверки" — самая востребованная категория отелей.Третье место в списке занял Сочи, где проведут праздники девять процентов путешественников. Там также большинство гостей остановятся в объектах размещения без звезд. В пятерку самые популярных маршрутов вошли также Казань и Нижний Новгород.Стамбул — наиболее популярное зарубежное направление. Каждый десятый пользователь отправится туда. Визит в Минск запланировали семь процентов туристов, в Ереван — пять процентов. В турецком мегаполисе самые востребованные — объекты размещения без звезд, а в странах СНГ — отели категории три и четыре звезды.
https://ria.ru/20230608/plyazh-1876882635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, стамбул, москва, отдых в россии, снг
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Стамбул, Москва, отдых в России, СНГ
Названы самые популярные направления для поездок на длинные выходные в июне
Исследование: в июньские праздники большинство туристов поедут в Санкт-Петербург и Стамбул