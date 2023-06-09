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В центре Бухареста 20 тысяч учителей вышли на акцию протеста - РИА Новости, 09.06.2023
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15:17 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/protest-1877242833.html
В центре Бухареста 20 тысяч учителей вышли на акцию протеста
В центре Бухареста 20 тысяч учителей вышли на акцию протеста - РИА Новости, 09.06.2023
В центре Бухареста 20 тысяч учителей вышли на акцию протеста
Около 20 тысяч учителей участвуют в акции протеста в Бухаресте, добиваясь от властей гарантии достойных зарплат, достичь консенсуса с правительством у... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:17
2023-06-09T15:17
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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Около 20 тысяч учителей участвуют в акции протеста в Бухаресте, добиваясь от властей гарантии достойных зарплат, достичь консенсуса с правительством у профсоюзов пока не выходит. Тысячи учителей собрались в пятницу в центре Бухареста, они полтора часа протестовали на площади перед зданием правительства Румынии, а затем маршем прошли до дворца президента. Согласованная с властями акция протеста завершится в 16.00 (совпадает с мск). "Двадцать тысяч человек - это предел, установленный мэрией, жандармерией и полицией. Вместе мы сильны, и я хочу, чтобы мы продемонстрировали с решимостью и настойчивостью. Время компромиссов прошло", - заявил журналистам глава Федерации профсоюзов образования "Спиру Харет" Мариус Нистор, заверив, что забастовка продолжится и дальше. По его словам, представители сферы образования недовольны решением властей урегулировать ситуацию с помощью меморандума, в котором они обязуются исполнить требования протестующих. Профсоюзы отмечают, что у этого документа нет юридической силы, поэтому было решено продолжить акции протеста. По данным профсоюза, на сегодняшний день в забастовке участвуют около 140 тысяч учителей. Всеобщую забастовку 22 мая в Румынии объявили более 150 тысяч педагогических работников и более 70 тысяч работников категории учебно-вспомогательного и непедагогического персонала. Их основное требование касается повышения заработной платы. Представители правительства Румынии регулярно проводят встречи с представителями профсоюзов учителей, однако стороны пока не пришли к соглашению.
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в мире, бухарест, румыния
В мире, Бухарест, Румыния
В центре Бухареста 20 тысяч учителей вышли на акцию протеста

В центре Бухареста 20 тысяч учителей вышли на акцию протеста из-за уровня зарплат

© iStock.com / LordRunarДворец Парламента в Бухаресте
Дворец Парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© iStock.com / LordRunar
Дворец Парламента в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Около 20 тысяч учителей участвуют в акции протеста в Бухаресте, добиваясь от властей гарантии достойных зарплат, достичь консенсуса с правительством у профсоюзов пока не выходит.
Тысячи учителей собрались в пятницу в центре Бухареста, они полтора часа протестовали на площади перед зданием правительства Румынии, а затем маршем прошли до дворца президента. Согласованная с властями акция протеста завершится в 16.00 (совпадает с мск).
«
"Двадцать тысяч человек - это предел, установленный мэрией, жандармерией и полицией. Вместе мы сильны, и я хочу, чтобы мы продемонстрировали с решимостью и настойчивостью. Время компромиссов прошло", - заявил журналистам глава Федерации профсоюзов образования "Спиру Харет" Мариус Нистор, заверив, что забастовка продолжится и дальше.
По его словам, представители сферы образования недовольны решением властей урегулировать ситуацию с помощью меморандума, в котором они обязуются исполнить требования протестующих. Профсоюзы отмечают, что у этого документа нет юридической силы, поэтому было решено продолжить акции протеста.
По данным профсоюза, на сегодняшний день в забастовке участвуют около 140 тысяч учителей.
Всеобщую забастовку 22 мая в Румынии объявили более 150 тысяч педагогических работников и более 70 тысяч работников категории учебно-вспомогательного и непедагогического персонала. Их основное требование касается повышения заработной платы. Представители правительства Румынии регулярно проводят встречи с представителями профсоюзов учителей, однако стороны пока не пришли к соглашению.
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