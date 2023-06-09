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В Запорожской области рассказали о попытках прорыва украинских войск
В Запорожской области рассказали о попытках прорыва украинских войск - РИА Новости, 09.06.2023
В Запорожской области рассказали о попытках прорыва украинских войск
Украинские войска за минувшие сутки предприняли шесть попыток прорвать линию фронта в Запорожской области, все они провалились, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:12
2023-06-09T20:12
2023-06-09T20:12
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
владимир путин
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки предприняли шесть попыток прорвать линию фронта в Запорожской области, все они провалились, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Он подчеркнул, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. "За последние сутки боевики ВСУ предприняли шесть попыток прорвать линию фронта и вклиниться вглубь нашей обороны. Четыре атаки было отражено в районе Времевского выступа и две - южнее города Орехов", - сказал Рогов. По его словам, противник не смог добиться существенного продвижения и был отброшен с большими потерями, в том числе в живой силе и технике. "Наша армия активно задействовала для ударов по противнику и его резервам артиллерию и авиацию", - отметил Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, россия, киев, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области рассказали о попытках прорыва украинских войск
Рогов: ВСУ предприняли шесть неудачных попыток прорыва линии фронта в Запорожской области