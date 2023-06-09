https://ria.ru/20230609/predpriyatie-1877124095.html

Пушилин заявил о скором запуске предприятия по производству неона

Пушилин заявил о скором запуске предприятия по производству неона - РИА Новости, 09.06.2023

Пушилин заявил о скором запуске предприятия по производству неона

Крупнейшее предприятие по производству неона "Ингаз" в Мариуполе будет запущено уже в скором времени, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:05

2023-06-09T08:05

2023-06-09T08:05

экономика

донецкая народная республика

денис пушилин

денис мантуров

фонд развития промышленности

мариуполь

россия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Крупнейшее предприятие по производству неона "Ингаз" в Мариуполе будет запущено уже в скором времени, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. "Это предприятие, которое совсем скоро мы сможем уже запустить, - "Ингаз", это одно из трех самых крупных предприятий по производству инертных газов. Это важно для России, важно, безусловно, и для Донецкой Народной Республики, поэтому работа идет. Работает сейчас и Фонд развития промышленности, который готов помогать и финансово в том числе. Сейчас как раз проводятся конкурсы, проводится работа по отбору претендентов, какие предприятия могут рассчитывать, на каких условиях они могут рассчитывать, на какие льготы, преференции и, конечно же, финансовую поддержку", - сказал Пушилин. В прошлом июле вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия сможет до конца года выйти на производство до 10% мировых потребностей высокочистого неона, в 2023 году - до четверти. "Ингаз" потенциально может выпускать 100-150 тысяч кубометров неона. Ранее сырье на предприятие поставляли мариупольские металлургические предприятия "Азовсталь" и завод имени Ильича.

https://ria.ru/20230609/artemsol-1877117592.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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экономика, донецкая народная республика, денис пушилин, денис мантуров, фонд развития промышленности, мариуполь, россия