https://ria.ru/20230609/prazdnik-1877127266.html

В Москве ко Дню России пройдет более ста праздничных мероприятий

В Москве ко Дню России пройдет более ста праздничных мероприятий - РИА Новости, 09.06.2023

В Москве ко Дню России пройдет более ста праздничных мероприятий

Более 100 официальных и неформальных мероприятий пройдет по всей Москве ко Дню России, сообщил в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:57

2023-06-09T08:57

2023-06-09T08:57

россия

москва

сергей собянин

музеон

зарядье

москино

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 100 официальных и неформальных мероприятий пройдет по всей Москве ко Дню России, сообщил в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. "В понедельник мы празднуем День России - день рождения нашей большой и дружной семьи. Накануне праздника и в сам день 12 июня по всей Москве пройдут официальные и неформальные мероприятия. Традиционно программа очень насыщенная - более 100 мероприятий для москвичей и гостей столицы", - написал Собянин. Мэр отметил, что в музее-заповеднике "Коломенское" состоится ежегодный музыкальный фестиваль "Россия". Гостей ждут театральные постановки, мастер-классы, хороводы и другие веселые и познавательные активности для взрослых и детей. В парке "Зарядье" стартует киномарафон от Москино "Они сражались за Родину". В программу вошли восемь фильмов из золотого фонда отечественного кинематографа. Показы пройдут 12, 16, 17 и 18 июня в вечернее время после заката. "В выходные с 10 по 12 июня на Главной выставке страны гостей ожидает масштабная программа в павильонах и на экоферме: лекции, мастер-классы, квизы, экскурсии, а также тематические кинопоказы. А 12 июня пройдет праздник "Вся Россия за один день", гостей ждут иммерсивные спектакли, выступления известных музыкальных групп", - написал Собянин. Мэр добавил, что для посетителей парка "Ходынское поле" в рамках фестиваля "Будь первым!" пройдет концертная программа и конкурс танцевальных перемен "Будь в движении". Гостей парка "Сокольники" ждет праздничная интерактивная программа "Сильная Россия" с танцевальными мастер-классами, перфомансами скейтбордистов и силовым шоу. В Перовском парке москвичи смогут увидеть выступление "Военных оркестров в парках" в рамках фестиваля "Спасская башня". "В Парке Горького и парке искусств "Музеон" запланирована обширная музыкальная, театральная, лекционная и экскурсионная программа. Двенадцатого июня в парке "Музеон" пройдет "Фестиваль национальностей". Студенты и молодые творческие коллективы представят народные музыкальные и хореографические композиции. Гости смогут пообщаться со студентами из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, узнать их обычаи, язык и культурные особенности", - рассказал столичный градоначальник. Собянин добавил, что развлекательные и образовательные программы для всех возрастов подготовили библиотеки, культурные центры и школы искусств. Посетителей ждут концерты, квесты и викторины. "Двенадцатого июня в парке "Зарядье", на Пушкинской площади и других площадках активисты STOлицы будут раздавать жителям и гостям города ленты в цветах флага России и патриотические стикерпаки", - написал мэр.

https://ria.ru/20230607/pogoda-1876658307.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230608/moskva-1876914863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, сергей собянин, музеон, зарядье, москино, общество