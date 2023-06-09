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В Москве ко Дню России пройдет более ста праздничных мероприятий - РИА Новости, 09.06.2023
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08:57 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/prazdnik-1877127266.html
В Москве ко Дню России пройдет более ста праздничных мероприятий
В Москве ко Дню России пройдет более ста праздничных мероприятий - РИА Новости, 09.06.2023
В Москве ко Дню России пройдет более ста праздничных мероприятий
Более 100 официальных и неформальных мероприятий пройдет по всей Москве ко Дню России, сообщил в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T08:57
2023-06-09T08:57
россия
москва
сергей собянин
музеон
зарядье
москино
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 100 официальных и неформальных мероприятий пройдет по всей Москве ко Дню России, сообщил в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. "В понедельник мы празднуем День России - день рождения нашей большой и дружной семьи. Накануне праздника и в сам день 12 июня по всей Москве пройдут официальные и неформальные мероприятия. Традиционно программа очень насыщенная - более 100 мероприятий для москвичей и гостей столицы", - написал Собянин. Мэр отметил, что в музее-заповеднике "Коломенское" состоится ежегодный музыкальный фестиваль "Россия". Гостей ждут театральные постановки, мастер-классы, хороводы и другие веселые и познавательные активности для взрослых и детей. В парке "Зарядье" стартует киномарафон от Москино "Они сражались за Родину". В программу вошли восемь фильмов из золотого фонда отечественного кинематографа. Показы пройдут 12, 16, 17 и 18 июня в вечернее время после заката. "В выходные с 10 по 12 июня на Главной выставке страны гостей ожидает масштабная программа в павильонах и на экоферме: лекции, мастер-классы, квизы, экскурсии, а также тематические кинопоказы. А 12 июня пройдет праздник "Вся Россия за один день", гостей ждут иммерсивные спектакли, выступления известных музыкальных групп", - написал Собянин. Мэр добавил, что для посетителей парка "Ходынское поле" в рамках фестиваля "Будь первым!" пройдет концертная программа и конкурс танцевальных перемен "Будь в движении". Гостей парка "Сокольники" ждет праздничная интерактивная программа "Сильная Россия" с танцевальными мастер-классами, перфомансами скейтбордистов и силовым шоу. В Перовском парке москвичи смогут увидеть выступление "Военных оркестров в парках" в рамках фестиваля "Спасская башня". "В Парке Горького и парке искусств "Музеон" запланирована обширная музыкальная, театральная, лекционная и экскурсионная программа. Двенадцатого июня в парке "Музеон" пройдет "Фестиваль национальностей". Студенты и молодые творческие коллективы представят народные музыкальные и хореографические композиции. Гости смогут пообщаться со студентами из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, узнать их обычаи, язык и культурные особенности", - рассказал столичный градоначальник. Собянин добавил, что развлекательные и образовательные программы для всех возрастов подготовили библиотеки, культурные центры и школы искусств. Посетителей ждут концерты, квесты и викторины. "Двенадцатого июня в парке "Зарядье", на Пушкинской площади и других площадках активисты STOлицы будут раздавать жителям и гостям города ленты в цветах флага России и патриотические стикерпаки", - написал мэр.
https://ria.ru/20230607/pogoda-1876658307.html
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россия, москва, сергей собянин, музеон, зарядье, москино, общество
Россия, Москва, Сергей Собянин, Музеон, Зарядье, Москино, Общество
В Москве ко Дню России пройдет более ста праздничных мероприятий

Собянин заявил, что по всей Москве ко Дню России пройдет более ста праздничных мероприятий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 100 официальных и неформальных мероприятий пройдет по всей Москве ко Дню России, сообщил в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.
"В понедельник мы празднуем День России - день рождения нашей большой и дружной семьи. Накануне праздника и в сам день 12 июня по всей Москве пройдут официальные и неформальные мероприятия. Традиционно программа очень насыщенная - более 100 мероприятий для москвичей и гостей столицы", - написал Собянин.
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Мэр отметил, что в музее-заповеднике "Коломенское" состоится ежегодный музыкальный фестиваль "Россия". Гостей ждут театральные постановки, мастер-классы, хороводы и другие веселые и познавательные активности для взрослых и детей. В парке "Зарядье" стартует киномарафон от Москино "Они сражались за Родину". В программу вошли восемь фильмов из золотого фонда отечественного кинематографа. Показы пройдут 12, 16, 17 и 18 июня в вечернее время после заката.
"В выходные с 10 по 12 июня на Главной выставке страны гостей ожидает масштабная программа в павильонах и на экоферме: лекции, мастер-классы, квизы, экскурсии, а также тематические кинопоказы. А 12 июня пройдет праздник "Вся Россия за один день", гостей ждут иммерсивные спектакли, выступления известных музыкальных групп", - написал Собянин.
Мэр добавил, что для посетителей парка "Ходынское поле" в рамках фестиваля "Будь первым!" пройдет концертная программа и конкурс танцевальных перемен "Будь в движении". Гостей парка "Сокольники" ждет праздничная интерактивная программа "Сильная Россия" с танцевальными мастер-классами, перфомансами скейтбордистов и силовым шоу. В Перовском парке москвичи смогут увидеть выступление "Военных оркестров в парках" в рамках фестиваля "Спасская башня".
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"В Парке Горького и парке искусств "Музеон" запланирована обширная музыкальная, театральная, лекционная и экскурсионная программа. Двенадцатого июня в парке "Музеон" пройдет "Фестиваль национальностей". Студенты и молодые творческие коллективы представят народные музыкальные и хореографические композиции. Гости смогут пообщаться со студентами из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, узнать их обычаи, язык и культурные особенности", - рассказал столичный градоначальник.
Собянин добавил, что развлекательные и образовательные программы для всех возрастов подготовили библиотеки, культурные центры и школы искусств. Посетителей ждут концерты, квесты и викторины.
"Двенадцатого июня в парке "Зарядье", на Пушкинской площади и других площадках активисты STOлицы будут раздавать жителям и гостям города ленты в цветах флага России и патриотические стикерпаки", - написал мэр.
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