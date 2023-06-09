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Мишустин создал правкомиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023
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23:06 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/pravkomissiya-1877335080.html
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2023
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий наводнения на Каховской ГЭС, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T23:06
2023-06-09T23:06
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
херсонская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий наводнения на Каховской ГЭС, сообщили в пресс-службе кабмина. Ранее президент России Владимир Путин поручил образовать правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного разрушением Каховской ГЭС. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение №1500-р о создании правительственной комиссии по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области, причиной которого стала диверсия на Каховской ГЭС", - говорится в сообщении. По данным кабмина, руководить правкомиссией будет вице-премьер Марат Хуснуллин. "В состав вошли министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо", - уточнили в правительстве. Кроме того, в состав комиссии включены представители Минпромторга, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсельхоза, Минцифры, Минтруда, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Федерального агентства водных ресурсов, ФМБА. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, херсонская область , министерство энергетики рф (минэнерго россии), разрушение каховской гэс
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Михаил Мишустин, Херсонская область , Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Разрушение Каховской ГЭС
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области

Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий наводнения на Каховской ГЭС, сообщили в пресс-службе кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин поручил образовать правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного разрушением Каховской ГЭС.
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"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение №1500-р о создании правительственной комиссии по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области, причиной которого стала диверсия на Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.
По данным кабмина, руководить правкомиссией будет вице-премьер Марат Хуснуллин.
"В состав вошли министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо", - уточнили в правительстве.
Кроме того, в состав комиссии включены представители Минпромторга, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсельхоза, Минцифры, Минтруда, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Федерального агентства водных ресурсов, ФМБА.
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Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Михаил МишустинХерсонская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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