https://ria.ru/20230609/pozhar-1877176402.html

Жительница Воронежа заявила, что люди сами тушили пожар после падения дрона

Жительница Воронежа заявила, что люди сами тушили пожар после падения дрона - РИА Новости, 09.06.2023

Жительница Воронежа заявила, что люди сами тушили пожар после падения дрона

Люди сами тушили пожар в одноэтажном доме рядом с многоэтажкой в Воронеже, куда влетел беспилотник, сообщила РИА Новости очевидица происшествия. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:32

2023-06-09T12:32

2023-06-09T16:36

происшествия

воронеж

падение беспилотника в воронеже

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877147769_0:436:960:976_1920x0_80_0_0_cedb345086e390f6d8ad80a95764407f.jpg

ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Люди сами тушили пожар в одноэтажном доме рядом с многоэтажкой в Воронеже, куда влетел беспилотник, сообщила РИА Новости очевидица происшествия. Как сообщила РИА Новости жительница Воронежа Надежда Николаевна, в момент падения беспилотника она находилась на улице. "Мы видели, как летит квадрокоптер, а потом он падал вниз, услышали взрыв. Побежали в сторону, куда он полетел. Подбежали к церкви, где уже все соседи были. Шел дым, горел одноэтажный дом рядом с многоэтажкой, мужчины тушили пожар с огнетушителями, которые принесли соседи. Шел дым из средних этажей многоэтажки, люди кричат из окон", - рассказала женщина. По ее словам, соседи у себя находили осколки после падения беспилотника. При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании говорили РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком.

https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877164267.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронеж, падение беспилотника в воронеже