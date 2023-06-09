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Жительница Воронежа заявила, что люди сами тушили пожар после падения дрона - РИА Новости, 09.06.2023
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12:32 09.06.2023 (обновлено: 16:36 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/pozhar-1877176402.html
Жительница Воронежа заявила, что люди сами тушили пожар после падения дрона
Жительница Воронежа заявила, что люди сами тушили пожар после падения дрона - РИА Новости, 09.06.2023
Жительница Воронежа заявила, что люди сами тушили пожар после падения дрона
Люди сами тушили пожар в одноэтажном доме рядом с многоэтажкой в Воронеже, куда влетел беспилотник, сообщила РИА Новости очевидица происшествия. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:32
2023-06-09T16:36
происшествия
воронеж
падение беспилотника в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Люди сами тушили пожар в одноэтажном доме рядом с многоэтажкой в Воронеже, куда влетел беспилотник, сообщила РИА Новости очевидица происшествия. Как сообщила РИА Новости жительница Воронежа Надежда Николаевна, в момент падения беспилотника она находилась на улице. "Мы видели, как летит квадрокоптер, а потом он падал вниз, услышали взрыв. Побежали в сторону, куда он полетел. Подбежали к церкви, где уже все соседи были. Шел дым, горел одноэтажный дом рядом с многоэтажкой, мужчины тушили пожар с огнетушителями, которые принесли соседи. Шел дым из средних этажей многоэтажки, люди кричат из окон", - рассказала женщина. По ее словам, соседи у себя находили осколки после падения беспилотника. При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании говорили РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком.
https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877164267.html
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происшествия, воронеж, падение беспилотника в воронеже
Происшествия, Воронеж, Падение беспилотника в Воронеже
Жительница Воронежа заявила, что люди сами тушили пожар после падения дрона

Жительница Воронежа: очевидцы сами тушили пожар после падения БПЛА из огнетушителей

© фото очевидцаПострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
© фото очевидца
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Люди сами тушили пожар в одноэтажном доме рядом с многоэтажкой в Воронеже, куда влетел беспилотник, сообщила РИА Новости очевидица происшествия.
Как сообщила РИА Новости жительница Воронежа Надежда Николаевна, в момент падения беспилотника она находилась на улице.
"Мы в шоке до сих пор": в Воронеже беспилотник упал на жилой дом
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.

Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника

ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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1 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.

Оцепление возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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2 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.

Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотник

Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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3 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.

Возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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4 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.

Во дворе жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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5 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Оцепление возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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6 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.

Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
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7 из 8
© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанк

Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ и медицины катастроф возле жилого дома в центре Воронежа, пострадавшего в результате атаки беспилотника

Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
8 из 8

ЧП произошло утром на улице Белинского в Воронеже. Дрон врезался в жилой дом между вторым и третьим этажами, затронув несколько квартир и офисный центр.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
1 из 8

"Сижу дома. Слышу как бы звук мотоцикла, и потом резко набирает скорость. А на самом деле — это дрон был, как оказалось. Потом хлопок, окна задрожали. Я подумал: что-то выскочило, но все на месте. Честно говоря, испугался", — рассказал Иван, живущий неподалеку.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Пенсионерка Мария Александровна была в храме, когда упал беспилотник. "Дома два внука остались, побежала к ним. Они в меня вцепились: "Бабушка, там взрыв!" Мы в шоке до сих пор", — вспоминает она и плачет.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
3 из 8

В результате падения аппарата трех человек посекло осколками стекла, помощь им оказали на месте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
4 из 8

После того как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, жители одного из частных домов нашли у себя во дворе металлические шарики.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
7 из 8

Пострадавший дом решили не расселять. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
8 из 8
"Мы видели, как летит квадрокоптер, а потом он падал вниз, услышали взрыв. Побежали в сторону, куда он полетел. Подбежали к церкви, где уже все соседи были. Шел дым, горел одноэтажный дом рядом с многоэтажкой, мужчины тушили пожар с огнетушителями, которые принесли соседи. Шел дым из средних этажей многоэтажки, люди кричат из окон", - рассказала женщина. По ее словам, соседи у себя находили осколки после падения беспилотника.
При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании говорили РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком.
Пострадавший от беспилотника многоэтажный жилой дом в Воронеже
В Кремле прокомментировали падение беспилотника в Воронеже
Вчера, 11:47
 
ПроисшествияВоронежПадение беспилотника в Воронеже
 
 
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