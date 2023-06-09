https://ria.ru/20230609/poteri-1877216884.html
Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении
На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, РСЗО "Ураган" и две гаубицы Д-30, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:22
2023-06-09T14:22
2023-06-09T14:47
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, РСЗО "Ураган" и две гаубицы Д-30, сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным министерства, на этом направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Молчаново, Берестовое Харьковской области и Розовка в ЛНР. "В районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230609/poteri-1877216234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении
ВС России за сутки уничтожили две украинские гаубицы Д-30 на Купянском направлении