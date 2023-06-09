Рейтинг@Mail.ru
Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 09.06.2023 (обновлено: 14:47 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/poteri-1877216884.html
Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении
На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, РСЗО "Ураган" и две гаубицы Д-30, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:22
2023-06-09T14:47
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_f51d26857eeb1925d72de7166a4b34b4.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, РСЗО "Ураган" и две гаубицы Д-30, сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным министерства, на этом направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Молчаново, Берестовое Харьковской области и Розовка в ЛНР. "В районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230609/poteri-1877216234.html
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_318cbed2fb3ab62b59348e9f7f547508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении

ВС России за сутки уничтожили две украинские гаубицы Д-30 на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, РСЗО "Ураган" и две гаубицы Д-30, сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным министерства, на этом направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Молчаново, Берестовое Харьковской области и Розовка в ЛНР.
"В районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Вчера, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала