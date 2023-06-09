https://ria.ru/20230609/poteri-1877216884.html

Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении

Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 09.06.2023

Киев за сутки потерял более 30 боевиков на Купянском направлении

На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, РСЗО "Ураган" и две гаубицы Д-30, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:22

2023-06-09T14:22

2023-06-09T14:47

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_f51d26857eeb1925d72de7166a4b34b4.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, РСЗО "Ураган" и две гаубицы Д-30, сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным министерства, на этом направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Молчаново, Берестовое Харьковской области и Розовка в ЛНР. "В районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20230609/poteri-1877216234.html

харьковская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

харьковская область, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины