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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 70 украинских военных, а также 10 бронемашин, боевую машину РСЗО "Град", самоходку... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:18
2023-06-09T14:18
2023-06-09T16:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 70 украинских военных, а также 10 бронемашин, боевую машину РСЗО "Град", самоходку "Акация" и гаубицу Д-30, сообщили в пятницу в МО РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
херсонская область
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных и десять бронемашин на Херсонском направлении