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СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении
СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении - РИА Новости, 09.06.2023
СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении
Украинские войска в ходе наступления потеряли много техники, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:43
2023-06-09T11:43
2023-06-09T13:49
специальная военная операция на украине
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европа
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинские войска в ходе наступления потеряли много техники, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности. "Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны", — говорится в материале.Как уточнил собеседник агентства, пока неясно, являются действия украинских войск преддверием основного удара или их цель — выявить слабые места в российской обороне.Как заявлял 6 июня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, ВСУ пытались безуспешно наступать в течение трех суток, потеряв на всех направлениях до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.Накануне министр обороны сообщил, что в ночь на четверг на Запорожском направлении украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны, потеряв за два часа до 350 человек личного состава и 30 танков.Сроки начала украинского наступления продолжают сдвигаться. В России это связывают, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
https://ria.ru/20230609/artilleriya-1877130186.html
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в мире, европа, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении
Bloomberg: ВСУ потеряли значительное количество техники при наступлении