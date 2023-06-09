Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 09.06.2023 (обновлено: 13:49 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/poteri-1877163419.html
СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении
СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении - РИА Новости, 09.06.2023
СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении
Украинские войска в ходе наступления потеряли много техники, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:43
2023-06-09T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ea458684a2b4e0976d3de34110292ba5.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинские войска в ходе наступления потеряли много техники, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности. "Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны", — говорится в материале.Как уточнил собеседник агентства, пока неясно, являются действия украинских войск преддверием основного удара или их цель — выявить слабые места в российской обороне.Как заявлял 6 июня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, ВСУ пытались безуспешно наступать в течение трех суток, потеряв на всех направлениях до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.Накануне министр обороны сообщил, что в ночь на четверг на Запорожском направлении украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны, потеряв за два часа до 350 человек личного состава и 30 танков.Сроки начала украинского наступления продолжают сдвигаться. В России это связывают, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
https://ria.ru/20230609/artilleriya-1877130186.html
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b475418752ffade3545a8f647d1e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении

Bloomberg: ВСУ потеряли значительное количество техники при наступлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинские войска в ходе наступления потеряли много техники, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности.
«
"Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны", — говорится в материале.
Как уточнил собеседник агентства, пока неясно, являются действия украинских войск преддверием основного удара или их цель — выявить слабые места в российской обороне.
Как заявлял 6 июня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, ВСУ пытались безуспешно наступать в течение трех суток, потеряв на всех направлениях до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.
Артиллерист об уничтожении украинского опорного пункта и оператора беспилотника - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью
Вчера, 09:13
Накануне министр обороны сообщил, что в ночь на четверг на Запорожском направлении украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны, потеряв за два часа до 350 человек личного состава и 30 танков.
Сроки начала украинского наступления продолжают сдвигаться. В России это связывают, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"В бой пошли "Леопарды": ВСУ начинают обещанное контрнаступление
6 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала