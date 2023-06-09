https://ria.ru/20230609/poteri-1877163419.html

СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении

СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении - РИА Новости, 09.06.2023

СМИ: в Европе признали значительные потери Киевом техники при наступлении

Украинские войска в ходе наступления потеряли много техники, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:43

2023-06-09T11:43

2023-06-09T13:49

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинские войска в ходе наступления потеряли много техники, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности. "Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны", — говорится в материале.Как уточнил собеседник агентства, пока неясно, являются действия украинских войск преддверием основного удара или их цель — выявить слабые места в российской обороне.Как заявлял 6 июня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, ВСУ пытались безуспешно наступать в течение трех суток, потеряв на всех направлениях до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.Накануне министр обороны сообщил, что в ночь на четверг на Запорожском направлении украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны, потеряв за два часа до 350 человек личного состава и 30 танков.Сроки начала украинского наступления продолжают сдвигаться. В России это связывают, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.

https://ria.ru/20230609/artilleriya-1877130186.html

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в мире, европа, украина, вооруженные силы украины