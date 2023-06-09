https://ria.ru/20230609/posolstvo-1877244199.html
Исландия приостановит работу посольства в Москве
Исландия приостановит работу посольства в Москве - РИА Новости, 09.06.2023
Исландия приостановит работу посольства в Москве
Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа, сообщается на сайте правительства со ссылкой на главу МИД Тордис Кольбрун Рейкфьорд... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:21
2023-06-09T15:21
2023-06-09T17:56
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа, сообщается на сайте правительства со ссылкой на главу МИД Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир."Кроме того, Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике <...> и понизить уровень дипломатического представительства", — отмечается в заявлении.Посла России вызвали в МИД Исландии, чтобы проинформировать о принятом решении.Подчеркивается, что приостановка работы посольства не означает разрыва дипломатических отношений."Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве", — сообщает МИД.Отмечается, что сейчас торговые, культурные и политические отношения двух стран находятся на "самом низком уровне" и продолжение работы дипмиссии не оправданно.
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исландия, москва, в мире, россия
Исландия, Москва, В мире, Россия
Исландия приостановит работу посольства в Москве
Исландия с 1 августа приостановит работу посольства в Москве и понизит уровень отношений