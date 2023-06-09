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Исландия приостановит работу посольства в Москве - РИА Новости, 09.06.2023
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15:21 09.06.2023 (обновлено: 17:56 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/posolstvo-1877244199.html
Исландия приостановит работу посольства в Москве
Исландия приостановит работу посольства в Москве - РИА Новости, 09.06.2023
Исландия приостановит работу посольства в Москве
Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа, сообщается на сайте правительства со ссылкой на главу МИД Тордис Кольбрун Рейкфьорд... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:21
2023-06-09T17:56
исландия
москва
в мире
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа, сообщается на сайте правительства со ссылкой на главу МИД Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир."Кроме того, Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике &lt;...&gt; и понизить уровень дипломатического представительства", — отмечается в заявлении.Посла России вызвали в МИД Исландии, чтобы проинформировать о принятом решении.Подчеркивается, что приостановка работы посольства не означает разрыва дипломатических отношений."Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве", — сообщает МИД.Отмечается, что сейчас торговые, культурные и политические отношения двух стран находятся на "самом низком уровне" и продолжение работы дипмиссии не оправданно.
https://ria.ru/20230608/rumyniya-1877015720.html
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исландия, москва, в мире, россия
Исландия, Москва, В мире, Россия
Исландия приостановит работу посольства в Москве

Исландия с 1 августа приостановит работу посольства в Москве и понизит уровень отношений

© Fotolia / frimerkeФлаг Исландии
Флаг Исландии - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Fotolia / frimerke
Флаг Исландии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа, сообщается на сайте правительства со ссылкой на главу МИД Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.
"Кроме того, Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике <...> и понизить уровень дипломатического представительства", — отмечается в заявлении.
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Посла России вызвали в МИД Исландии, чтобы проинформировать о принятом решении.
Подчеркивается, что приостановка работы посольства не означает разрыва дипломатических отношений.
«
"Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве", — сообщает МИД.
Отмечается, что сейчас торговые, культурные и политические отношения двух стран находятся на "самом низком уровне" и продолжение работы дипмиссии не оправданно.
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