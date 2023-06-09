https://ria.ru/20230609/posolstvo-1877244199.html

Исландия приостановит работу посольства в Москве

Исландия приостановит работу посольства в Москве - РИА Новости, 09.06.2023

Исландия приостановит работу посольства в Москве

Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа, сообщается на сайте правительства со ссылкой на главу МИД Тордис Кольбрун Рейкфьорд... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:21

2023-06-09T15:21

2023-06-09T17:56

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа, сообщается на сайте правительства со ссылкой на главу МИД Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир."Кроме того, Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике <...> и понизить уровень дипломатического представительства", — отмечается в заявлении.Посла России вызвали в МИД Исландии, чтобы проинформировать о принятом решении.Подчеркивается, что приостановка работы посольства не означает разрыва дипломатических отношений."Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве", — сообщает МИД.Отмечается, что сейчас торговые, культурные и политические отношения двух стран находятся на "самом низком уровне" и продолжение работы дипмиссии не оправданно.

https://ria.ru/20230608/rumyniya-1877015720.html

https://ria.ru/20230606/finlyandiya-1876531624.html

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