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Посла Японии вызвали в МИД - РИА Новости, 09.06.2023
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13:50 09.06.2023 (обновлено: 14:09 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/posol-1877208613.html
Посла Японии вызвали в МИД
Посла Японии вызвали в МИД - РИА Новости, 09.06.2023
Посла Японии вызвали в МИД
Решение Японии начать поставки военной техники на Украину не может остаться без серьезных последствий для отношений Москвы и Токио, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:50
2023-06-09T14:09
япония
украина
токио
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сергей лавров
тоехиса кодзуки
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Решение Японии начать поставки военной техники на Украину не может остаться без серьезных последствий для отношений Москвы и Токио, говорится в сообщении МИД России.В российском дипведомстве сообщили, что посол Японии в России Тоехиса Кодзуки был вызван в МИД для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники Украине."Данным решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик. Такие действия не могут остаться без серьезных последствий", - заявили в МИД РФ."Японской стороне было указано, что этот шаг ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима. Подчеркнуто, что администрация премьер-министра Ф.Кисиды тем самым должна быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230609/otvet-1877175136.html
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япония, украина, токио, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей лавров, тоехиса кодзуки, россия, нато
Япония, Украина, Токио, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Сергей Лавров, Тоехиса Кодзуки, Россия, НАТО
Посла Японии вызвали в МИД

Посла Японии вызвали в МИД из-за планов Токио поставлять Киеву военную технику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Решение Японии начать поставки военной техники на Украину не может остаться без серьезных последствий для отношений Москвы и Токио, говорится в сообщении МИД России.
В российском дипведомстве сообщили, что посол Японии в России Тоехиса Кодзуки был вызван в МИД для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники Украине.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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"Данным решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик. Такие действия не могут остаться без серьезных последствий", - заявили в МИД РФ.
"Японской стороне было указано, что этот шаг ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима. Подчеркнуто, что администрация премьер-министра Ф.Кисиды тем самым должна быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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Вчера, 11:12
 
ЯпонияУкраинаТокиоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреСергей ЛавровТоехиса КодзукиРоссияНАТО
 
 
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