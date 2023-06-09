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США объявили новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 09.06.2023
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17:42 09.06.2023 (обновлено: 17:51 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/pomosch-1877292245.html
США объявили новый пакет военной помощи Украине
США объявили новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 09.06.2023
США объявили новый пакет военной помощи Украине
США объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу оборонное ведомство США. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:42
2023-06-09T17:51
сша
украина
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу оборонное ведомство США.Согласно заявлению Пентагона, новый пакет помощи "включает критически важное оборудование в сфере воздушной обороны и амуниции". В представленном ведомством списке - ​​системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды."Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами для предоставления Украине возможностей для обеспечения как ее срочных потребностей на поле боя, так и в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении ведомства.
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сша, украина, министерство обороны сша, в мире
США, Украина, Министерство обороны США, В мире
США объявили новый пакет военной помощи Украине

Пентагон объявил новый пакет военной помощи Украине более чем на два миллиарда долларов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу оборонное ведомство США.
Согласно заявлению Пентагона, новый пакет помощи "включает критически важное оборудование в сфере воздушной обороны и амуниции". В представленном ведомством списке - ​​системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.
"Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами для предоставления Украине возможностей для обеспечения как ее срочных потребностей на поле боя, так и в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении ведомства.
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