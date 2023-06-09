https://ria.ru/20230609/pomosch-1877292245.html
США объявили новый пакет военной помощи Украине
США объявили новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 09.06.2023
США объявили новый пакет военной помощи Украине
США объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу оборонное ведомство США. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:42
2023-06-09T17:42
2023-06-09T17:51
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу оборонное ведомство США.Согласно заявлению Пентагона, новый пакет помощи "включает критически важное оборудование в сфере воздушной обороны и амуниции". В представленном ведомством списке - системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды."Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами для предоставления Украине возможностей для обеспечения как ее срочных потребностей на поле боя, так и в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, министерство обороны сша, в мире
США, Украина, Министерство обороны США, В мире
США объявили новый пакет военной помощи Украине
Пентагон объявил новый пакет военной помощи Украине более чем на два миллиарда долларов