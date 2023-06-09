https://ria.ru/20230609/polsha-1877282575.html

Посол в Варшаве высказался о комиссии по изучению влияния России

Посол в Варшаве высказался о комиссии по изучению влияния России - РИА Новости, 09.06.2023

Посол в Варшаве высказался о комиссии по изучению влияния России

Инициатива создания комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши является сведением внутренних счетов накануне выборов, заявил в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:18

2023-06-09T17:18

2023-06-09T17:19

россия

польша

сша

сергей андреев

анджей дуда

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Инициатива создания комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши является сведением внутренних счетов накануне выборов, заявил в эфире "Первого канала" посол РФ Сергей Андреев. Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон стазу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и в других странах. "Эта инициатива, откровенно говоря, не про Россию. Россия здесь своего рода функция, которая используется для сведения внутренних счетов. Накануне выборов 17 сентября (комиссия – ред.) представит свои выводы и укажет, кто из польских политических и общественных деятелей находился под российским влиянием и действовал против национальных интересов Польши", – сказал Андреев. "Поскольку в парламенте большинство у ныне правящей партии, понятно, каков будет состав комиссии. Соответственно, комиссия назовет этих самых врагов", – заявил посол. Он отметил, что она также наделена правом принимать решения без суда по лишении "виновных" права занимать должности, связанные с расходованием государственных средств на десять лет. "Это значит отстранение от участия в политике на этот срок, занятия государственных должностей, а времени на обжалование (до выборов – ред.) не останется", - резюмировал посол. Он напомнил, что даже США и Еврокомиссии выступили против инициативы создания подобной комиссии. Комиссия по изучению "влияния России" на польскую внутреннюю безопасность в 2007-2022 годах должна состоять из девяти человек, назначаемых и отзываемых сеймом. Она должна проводить процедуры, направленные на расследование деятельности "государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые в 2007-2022 годах, находясь под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польской Республики". Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами.

https://ria.ru/20230609/ograblenie-1877207798.html

https://ria.ru/20230609/polsha-1877191740.html

https://ria.ru/20230608/obman-1876842023.html

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польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, польша, сша, сергей андреев, анджей дуда, еврокомиссия