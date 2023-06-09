https://ria.ru/20230609/polsha-1877223708.html

В Польше заявили о подъеме неонацизма на Украине

В Польше заявили о подъеме неонацизма на Украине - РИА Новости, 09.06.2023

В Польше заявили о подъеме неонацизма на Украине

Число неонацистов на Украине растет, а отношение к ним становится все более спокойным, пишет Mysl Polska. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:35

2023-06-09T14:35

2023-06-09T14:35

в мире

польша

украина

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151267/73/1512677385_0:239:2400:1589_1920x0_80_0_0_4b9e7a010715124b5c0bc5e7aff3e050.jpg

МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Число неонацистов на Украине растет, а отношение к ним становится все более спокойным, пишет Mysl Polska."Уровень принятия течений, которые можно назвать неонацистскими, на Украине значительно вырос. <…> Неонацисты и необандеровцы всех мастей, воюющие в рядах украинской армии или в ее окружении, не вызывают никакого дискомфорта. Эти формирования стали открыто прославляться", - констатирует издание.На улицах Польши, принявшей огромное число украинских беженцев, также все чаще появляются люди, демонстрирующие нацистскую символику, и против них даже не заводятся уголовные дела. Все это означает, что Киев находится в процессе нацификации, добавляет автор.Развитие российско-украинского конфликта, по мнению автора, ставит Европу перед тремя возможными сценариями. Первый - это эскалация, в результате которой театр военных действий может распространиться и на Польшу. Второй сценарий, по словам журналиста, будет заключаться в подписании перемирия, после которого конфликт разгорится с новой силой. Третий же сценарий, который сам автор считает весьма желательным, хотя и утопическим, - суверенизация Европы и недопущение вмешательства англосаксов во внутренние дела государств.

https://ria.ru/20230609/solidarnost-1877111812.html

польша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, европа