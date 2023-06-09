https://ria.ru/20230609/polsha-1877223708.html
В Польше заявили о подъеме неонацизма на Украине
В Польше заявили о подъеме неонацизма на Украине - РИА Новости, 09.06.2023
В Польше заявили о подъеме неонацизма на Украине
Число неонацистов на Украине растет, а отношение к ним становится все более спокойным, пишет Mysl Polska. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:35
2023-06-09T14:35
2023-06-09T14:35
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Число неонацистов на Украине растет, а отношение к ним становится все более спокойным, пишет Mysl Polska."Уровень принятия течений, которые можно назвать неонацистскими, на Украине значительно вырос. <…> Неонацисты и необандеровцы всех мастей, воюющие в рядах украинской армии или в ее окружении, не вызывают никакого дискомфорта. Эти формирования стали открыто прославляться", - констатирует издание.На улицах Польши, принявшей огромное число украинских беженцев, также все чаще появляются люди, демонстрирующие нацистскую символику, и против них даже не заводятся уголовные дела. Все это означает, что Киев находится в процессе нацификации, добавляет автор.Развитие российско-украинского конфликта, по мнению автора, ставит Европу перед тремя возможными сценариями. Первый - это эскалация, в результате которой театр военных действий может распространиться и на Польшу. Второй сценарий, по словам журналиста, будет заключаться в подписании перемирия, после которого конфликт разгорится с новой силой. Третий же сценарий, который сам автор считает весьма желательным, хотя и утопическим, - суверенизация Европы и недопущение вмешательства англосаксов во внутренние дела государств.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, украина, европа
В мире, Польша, Украина, Европа
В Польше заявили о подъеме неонацизма на Украине
Mysl Polska: неонацизм находится на подъеме на Украине
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости.
Число неонацистов на Украине растет, а отношение к ним становится все более спокойным, пишет Mysl Polska
.
"Уровень принятия течений, которые можно назвать неонацистскими, на Украине значительно вырос. <…> Неонацисты и необандеровцы всех мастей, воюющие в рядах украинской армии или в ее окружении, не вызывают никакого дискомфорта. Эти формирования стали открыто прославляться", - констатирует издание.
На улицах Польши, принявшей огромное число украинских беженцев, также все чаще появляются люди, демонстрирующие нацистскую символику, и против них даже не заводятся уголовные дела. Все это означает, что Киев находится в процессе нацификации, добавляет автор.
Развитие российско-украинского конфликта, по мнению автора, ставит Европу перед тремя возможными сценариями. Первый - это эскалация, в результате которой театр военных действий может распространиться и на Польшу. Второй сценарий, по словам журналиста, будет заключаться в подписании перемирия, после которого конфликт разгорится с новой силой. Третий же сценарий, который сам автор считает весьма желательным, хотя и утопическим, - суверенизация Европы и недопущение вмешательства англосаксов во внутренние дела государств.
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