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Премьер Польши рассказал, почему Варшава не выдворяет российского посла - РИА Новости, 09.06.2023
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13:17 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/polsha-1877191740.html
Премьер Польши рассказал, почему Варшава не выдворяет российского посла
Премьер Польши рассказал, почему Варшава не выдворяет российского посла - РИА Новости, 09.06.2023
Премьер Польши рассказал, почему Варшава не выдворяет российского посла
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признался, что часть его сердца за то, чтобы выдворить посла России в Польше, но он опасается аналогичных мер со... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:17
2023-06-09T13:17
в мире
польша
россия
матеуш моравецкий
сергей андреев (дипломат)
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ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признался, что часть его сердца за то, чтобы выдворить посла России в Польше, но он опасается аналогичных мер со стороны России. "Мы находимся в состоянии абсолютного глубокого конфликта с Россией. Я сам очень часто задумываюсь над тем, как долго еще держать в Польше посла России", - сказал Моравецкий на пресс-конференции. При этом он заявил, что Польша опасается ответных мер со стороны России. "Ясно, что в ситуации, если бы мы выслали его (посла России – ред.), то в тот же момент было бы ликвидировано диппредставительство Польши в Москве, площадка, которая помогает полякам, живущим в России", - сказал премьер. "Политика является трудным искусством выбора. Одна часть сердца подсказывает как можно быстрее выдворить посла России. Половина меня считает, что мы должны так сделать. Но также дипломаты меня убеждают, чтобы этого пока не делать, так как сразу наступит ответ и мы не будем в состоянии помогать полякам, которые находятся в России", - заключил он. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20230510/izyatie-1870808590.html
https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html
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в мире, польша, россия, матеуш моравецкий, сергей андреев (дипломат)
В мире, Польша, Россия, Матеуш Моравецкий, Сергей Андреев (дипломат)
Премьер Польши рассказал, почему Варшава не выдворяет российского посла

Моравецкий заявил, что хотел бы выслать посла России Андреева, но боится ответных мер

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признался, что часть его сердца за то, чтобы выдворить посла России в Польше, но он опасается аналогичных мер со стороны России.
"Мы находимся в состоянии абсолютного глубокого конфликта с Россией. Я сам очень часто задумываюсь над тем, как долго еще держать в Польше посла России", - сказал Моравецкий на пресс-конференции.
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При этом он заявил, что Польша опасается ответных мер со стороны России. "Ясно, что в ситуации, если бы мы выслали его (посла России – ред.), то в тот же момент было бы ликвидировано диппредставительство Польши в Москве, площадка, которая помогает полякам, живущим в России", - сказал премьер.
"Политика является трудным искусством выбора. Одна часть сердца подсказывает как можно быстрее выдворить посла России. Половина меня считает, что мы должны так сделать. Но также дипломаты меня убеждают, чтобы этого пока не делать, так как сразу наступит ответ и мы не будем в состоянии помогать полякам, которые находятся в России", - заключил он.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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7 июня, 15:48
 
В миреПольшаРоссияМатеуш МоравецкийСергей Андреев (дипломат)
 
 
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