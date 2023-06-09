https://ria.ru/20230609/polsha-1877191740.html

Премьер Польши рассказал, почему Варшава не выдворяет российского посла

Премьер Польши рассказал, почему Варшава не выдворяет российского посла - РИА Новости, 09.06.2023

Премьер Польши рассказал, почему Варшава не выдворяет российского посла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признался, что часть его сердца за то, чтобы выдворить посла России в Польше, но он опасается аналогичных мер со... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:17

2023-06-09T13:17

2023-06-09T13:17

в мире

польша

россия

матеуш моравецкий

сергей андреев (дипломат)

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ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признался, что часть его сердца за то, чтобы выдворить посла России в Польше, но он опасается аналогичных мер со стороны России. "Мы находимся в состоянии абсолютного глубокого конфликта с Россией. Я сам очень часто задумываюсь над тем, как долго еще держать в Польше посла России", - сказал Моравецкий на пресс-конференции. При этом он заявил, что Польша опасается ответных мер со стороны России. "Ясно, что в ситуации, если бы мы выслали его (посла России – ред.), то в тот же момент было бы ликвидировано диппредставительство Польши в Москве, площадка, которая помогает полякам, живущим в России", - сказал премьер. "Политика является трудным искусством выбора. Одна часть сердца подсказывает как можно быстрее выдворить посла России. Половина меня считает, что мы должны так сделать. Но также дипломаты меня убеждают, чтобы этого пока не делать, так как сразу наступит ответ и мы не будем в состоянии помогать полякам, которые находятся в России", - заключил он. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20230510/izyatie-1870808590.html

https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, польша, россия, матеуш моравецкий, сергей андреев (дипломат)