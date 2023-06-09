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Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины
Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины - РИА Новости, 09.06.2023
Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины
Дальнейшая военная и финансовая поддержка Киева будут зависеть от результатов контрнаступления Украинской армии, пишет Politico. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T05:45
2023-06-09T05:45
2023-06-09T07:38
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дальнейшая военная и финансовая поддержка Киева будут зависеть от результатов контрнаступления Украинской армии, пишет Politico."Высокопоставленные официальные лица США убеждены, что будущая поддержка конфликта на Украине — и глобальная репутация президента Джо Байдена — зависят от успеха украинского контрнаступления", — сообщили обозреватели издания Джонатан Лемайр и Александр Уорд.Они уточнили, что если Украина оступится или не оправдает ожиданий, то поддержка может иссякнуть, что приведет к призывам о дипломатическом урегулировании конфликта.Авторы добавили, что за 16 месяцев спецоперации произошло немало решающих событий, однако контрнаступление ВСУ имеет особое значение для Вашингтона, в котором "внутренняя политика затуманивает общую картину" дальнейшей поддержки Украины. Так, в администрации президента США опасаются, что любые ошибки украинской армии могут дать возможность республиканцам из конгресса свести на нет все попытки увеличить расходы на оборону.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева от Америки, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется", — пояснил он.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230608/krym-1877097433.html
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В мире, Цены на нефть, США, Киев, Украина, Джо Байден, Politico, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Лавров
Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины
Politico: США связывают успех контрнаступления Украины с репутацией Байдена и помощью