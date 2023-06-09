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Лукашенко намерен выработать с Путиным план действий в условиях санкций - РИА Новости, 09.06.2023
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15:12 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/plan-1877241472.html
Лукашенко намерен выработать с Путиным план действий в условиях санкций
Лукашенко намерен выработать с Путиным план действий в условиях санкций - РИА Новости, 09.06.2023
Лукашенко намерен выработать с Путиным план действий в условиях санкций
Белоруссия и РФ продумают план действий в условиях санкций, к которому в перспективе могут присоединиться другие страны постсоветского пространства, заявил... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:12
2023-06-09T15:12
белоруссия
россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
одкб
владимир путин
сочи
экономика
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СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Белоруссия и РФ продумают план действий в условиях санкций, к которому в перспективе могут присоединиться другие страны постсоветского пространства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. "Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей советов безопасности (стран ОДКБ – ред.), что мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации (внешнего давления – ред.). Надеяться на то, что санкции отменят, нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. Если мы выработаем такой план действий, то наши партнеры обязательно подключатся, я уверен – и Казахстан в рамках ЕАЭС, и Узбекистан. Создадим привлекательные условия", - сказал белорусский лидер. Президент Белоруссии выразил уверенность, что Союзное государство в рамках ЕАЭС будет только крепче. "Ну, надо специалистам поработать в правительствах – я думаю, это нам под силу", - отметил Лукашенко. "Я уже боюсь про это говорить… Мы думали, будет хуже, но пока немножко лучше, чем мы думали, и слава Богу. Мы потихоньку отстроим наши отношения", - охарактеризовал ситуацию белорусский лидер.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, одкб, владимир путин, сочи, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Владимир Путин, Сочи, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Лукашенко намерен выработать с Путиным план действий в условиях санкций

Лукашенко надеется на присоединение других стран к плану действий в условиях санкций

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Белоруссия и РФ продумают план действий в условиях санкций, к которому в перспективе могут присоединиться другие страны постсоветского пространства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
«
"Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей советов безопасности (стран ОДКБ – ред.), что мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации (внешнего давления – ред.). Надеяться на то, что санкции отменят, нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. Если мы выработаем такой план действий, то наши партнеры обязательно подключатся, я уверен – и Казахстан в рамках ЕАЭС, и Узбекистан. Создадим привлекательные условия", - сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии выразил уверенность, что Союзное государство в рамках ЕАЭС будет только крепче. "Ну, надо специалистам поработать в правительствах – я думаю, это нам под силу", - отметил Лукашенко.
"Я уже боюсь про это говорить… Мы думали, будет хуже, но пока немножко лучше, чем мы думали, и слава Богу. Мы потихоньку отстроим наши отношения", - охарактеризовал ситуацию белорусский лидер.
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БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзОДКБВладимир ПутинСочиЭкономикаСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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