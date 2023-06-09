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Лукашенко намерен выработать с Путиным план действий в условиях санкций

Лукашенко намерен выработать с Путиным план действий в условиях санкций - РИА Новости, 09.06.2023

Лукашенко намерен выработать с Путиным план действий в условиях санкций

Белоруссия и РФ продумают план действий в условиях санкций, к которому в перспективе могут присоединиться другие страны постсоветского пространства, заявил... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:12

2023-06-09T15:12

2023-06-09T15:12

белоруссия

россия

александр лукашенко

евразийский экономический союз

одкб

владимир путин

сочи

экономика

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СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Белоруссия и РФ продумают план действий в условиях санкций, к которому в перспективе могут присоединиться другие страны постсоветского пространства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. "Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей советов безопасности (стран ОДКБ – ред.), что мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации (внешнего давления – ред.). Надеяться на то, что санкции отменят, нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. Если мы выработаем такой план действий, то наши партнеры обязательно подключатся, я уверен – и Казахстан в рамках ЕАЭС, и Узбекистан. Создадим привлекательные условия", - сказал белорусский лидер. Президент Белоруссии выразил уверенность, что Союзное государство в рамках ЕАЭС будет только крепче. "Ну, надо специалистам поработать в правительствах – я думаю, это нам под силу", - отметил Лукашенко. "Я уже боюсь про это говорить… Мы думали, будет хуже, но пока немножко лучше, чем мы думали, и слава Богу. Мы потихоньку отстроим наши отношения", - охарактеризовал ситуацию белорусский лидер.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, одкб, владимир путин, сочи, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции