Лукашенко намерен выработать с Путиным план действий в условиях санкций
Лукашенко надеется на присоединение других стран к плану действий в условиях санкций
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Белоруссия и РФ продумают план действий в условиях санкций, к которому в перспективе могут присоединиться другие страны постсоветского пространства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
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"Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей советов безопасности (стран ОДКБ – ред.), что мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации (внешнего давления – ред.). Надеяться на то, что санкции отменят, нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. Если мы выработаем такой план действий, то наши партнеры обязательно подключатся, я уверен – и Казахстан в рамках ЕАЭС, и Узбекистан. Создадим привлекательные условия", - сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии выразил уверенность, что Союзное государство в рамках ЕАЭС будет только крепче. "Ну, надо специалистам поработать в правительствах – я думаю, это нам под силу", - отметил Лукашенко.
"Я уже боюсь про это говорить… Мы думали, будет хуже, но пока немножко лучше, чем мы думали, и слава Богу. Мы потихоньку отстроим наши отношения", - охарактеризовал ситуацию белорусский лидер.