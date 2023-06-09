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Стороны конфликта в Судане согласились на временное перемирие - РИА Новости, 09.06.2023
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14:50 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/peremirie-1877231823.html
Стороны конфликта в Судане согласились на временное перемирие
Стороны конфликта в Судане согласились на временное перемирие - РИА Новости, 09.06.2023
Стороны конфликта в Судане согласились на временное перемирие
Стороны конфликта в Судане достигли соглашения о полном прекращении огня по всей стране, начиная с 6.00 по суданскому времени (5.00 мск) 10 июня, говорится в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:50
2023-06-09T14:50
судан
сша
саудовская аравия
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ДОХА, 9 июн - РИА Новости. Стороны конфликта в Судане достигли соглашения о полном прекращении огня по всей стране, начиная с 6.00 по суданскому времени (5.00 мск) 10 июня, говорится в сообщении, размещённом МИД Саудовской Аравии в Twitter от имени посредников в лице королевства и США. "Саудовская Аравия и США объявляют, что участвующие в переговорах от армии Судана и Сил быстрого реагирования (СБР)достигли соглашения о прекращении огня на всей территории Судана на 24 часа, начиная с 6.00 по суданскому времени 10 июня", - отмечается в сообщении. Согласно договоренности, стороны обязались не использовать время перемирия для передислокации и изменения баланса сил. Кроме того, они обязались не препятствовать доставке гуманитарной помощи во все районы Судана. В случае невыполнения договорённости посредники пригрозили сторонам конфликта в Судане продолжением отсрочки мирных переговоров, которые проходят в Саудовской Джидде. Вооружённый конфликт в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования разгорелся с середины апреля из-за разногласий по поводу включения боевиков в составе СБР в ряды вооруженных сил.
https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html
судан
сша
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судан, сша, саудовская аравия
Судан, США, Саудовская Аравия
Стороны конфликта в Судане согласились на временное перемирие

МИД Саудовской Аравии: армия Судана и СБР согласились прекратить огонь на 24 часа 10 июня

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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ДОХА, 9 июн - РИА Новости. Стороны конфликта в Судане достигли соглашения о полном прекращении огня по всей стране, начиная с 6.00 по суданскому времени (5.00 мск) 10 июня, говорится в сообщении, размещённом МИД Саудовской Аравии в Twitter от имени посредников в лице королевства и США.
"Саудовская Аравия и США объявляют, что участвующие в переговорах от армии Судана и Сил быстрого реагирования (СБР)достигли соглашения о прекращении огня на всей территории Судана на 24 часа, начиная с 6.00 по суданскому времени 10 июня", - отмечается в сообщении.
Согласно договоренности, стороны обязались не использовать время перемирия для передислокации и изменения баланса сил. Кроме того, они обязались не препятствовать доставке гуманитарной помощи во все районы Судана.
В случае невыполнения договорённости посредники пригрозили сторонам конфликта в Судане продолжением отсрочки мирных переговоров, которые проходят в Саудовской Джидде.
Вооружённый конфликт в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования разгорелся с середины апреля из-за разногласий по поводу включения боевиков в составе СБР в ряды вооруженных сил.
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