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Россия призвала ООН и ОБСЕ объективно взглянуть на ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.06.2023
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21:48 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/otsenka-1877328908.html
Россия призвала ООН и ОБСЕ объективно взглянуть на ситуацию на Украине
Россия призвала ООН и ОБСЕ объективно взглянуть на ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.06.2023
Россия призвала ООН и ОБСЕ объективно взглянуть на ситуацию на Украине
Российская сторона призывает европейские страны честно и объективно взглянуть на ситуацию вокруг конфликта на Украине, избегая сомнительных свидетельств и... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T21:48
2023-06-09T21:48
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская сторона призывает европейские страны честно и объективно взглянуть на ситуацию вокруг конфликта на Украине, избегая сомнительных свидетельств и фактов, заявил заместитель постпреда РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Волгарев, обращаясь к секретариату ОБСЕ и Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. "В очередной раз призываем вас и возглавляемое вами управление отказаться от политизации ситуации на Украине, взглянуть честно и объективно на происходящие там события, дать им принципиальную и беспристрастную оценку. Понимаем, что сделать это будет непросто", - говорится в опубликованном на сайте МИД России выступлении дипломата на заседании Постоянного совета ОБСЕ 8 июня в ответ на специальное обращение Тюрка. Волгарев также напомнил представителям ОБСЕ и Верховного комиссариата ООН по правам человека о необходимости "избегать недостоверной информации, сомнительных свидетельств и фактов, воздерживаться от резких, несбалансированных и политизированных оценок" в вопросах вокруг ситуации на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877270900.html
https://ria.ru/20230609/politika-1877294106.html
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в мире, россия, украина, обсе, оон
В мире, Россия, Украина, ОБСЕ, ООН
Россия призвала ООН и ОБСЕ объективно взглянуть на ситуацию на Украине

Россия призывает ООН и ОБСЕ честно и объективно взглянуть на ситуацию на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг России на машине кортежа
Флаг России на машине кортежа - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг России на машине кортежа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская сторона призывает европейские страны честно и объективно взглянуть на ситуацию вокруг конфликта на Украине, избегая сомнительных свидетельств и фактов, заявил заместитель постпреда РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Волгарев, обращаясь к секретариату ОБСЕ и Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.
"В очередной раз призываем вас и возглавляемое вами управление отказаться от политизации ситуации на Украине, взглянуть честно и объективно на происходящие там события, дать им принципиальную и беспристрастную оценку. Понимаем, что сделать это будет непросто", - говорится в опубликованном на сайте МИД России выступлении дипломата на заседании Постоянного совета ОБСЕ 8 июня в ответ на специальное обращение Тюрка.
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Волгарев также напомнил представителям ОБСЕ и Верховного комиссариата ООН по правам человека о необходимости "избегать недостоверной информации, сомнительных свидетельств и фактов, воздерживаться от резких, несбалансированных и политизированных оценок" в вопросах вокруг ситуации на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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