https://ria.ru/20230609/otsenka-1877328908.html

Россия призвала ООН и ОБСЕ объективно взглянуть на ситуацию на Украине

Россия призвала ООН и ОБСЕ объективно взглянуть на ситуацию на Украине - РИА Новости, 09.06.2023

Россия призвала ООН и ОБСЕ объективно взглянуть на ситуацию на Украине

Российская сторона призывает европейские страны честно и объективно взглянуть на ситуацию вокруг конфликта на Украине, избегая сомнительных свидетельств и... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T21:48

2023-06-09T21:48

2023-06-09T21:48

в мире

россия

украина

обсе

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823621277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf74f860b82c4a51cf3578a96286aa7d.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская сторона призывает европейские страны честно и объективно взглянуть на ситуацию вокруг конфликта на Украине, избегая сомнительных свидетельств и фактов, заявил заместитель постпреда РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Волгарев, обращаясь к секретариату ОБСЕ и Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. "В очередной раз призываем вас и возглавляемое вами управление отказаться от политизации ситуации на Украине, взглянуть честно и объективно на происходящие там события, дать им принципиальную и беспристрастную оценку. Понимаем, что сделать это будет непросто", - говорится в опубликованном на сайте МИД России выступлении дипломата на заседании Постоянного совета ОБСЕ 8 июня в ответ на специальное обращение Тюрка. Волгарев также напомнил представителям ОБСЕ и Верховного комиссариата ООН по правам человека о необходимости "избегать недостоверной информации, сомнительных свидетельств и фактов, воздерживаться от резких, несбалансированных и политизированных оценок" в вопросах вокруг ситуации на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877270900.html

https://ria.ru/20230609/politika-1877294106.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, обсе, оон