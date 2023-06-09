https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877311187.html
В Самарской области число жертв отравления сидром выросло до десяти
В Самарской области число жертв отравления сидром выросло до десяти - РИА Новости, 09.06.2023
В Самарской области число жертв отравления сидром выросло до десяти
Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с девяти до десяти человек, а количество пострадавших выросло с 16 до 17, из них трое... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:06
2023-06-09T19:06
2023-06-09T19:21
массовое отравление сидром в россии
самарская область
россия
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САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с девяти до десяти человек, а количество пострадавших выросло с 16 до 17, из них трое уже вылечились, сообщили РИА Новости в минздраве региона.В Самарской области ранее сообщалось о девяти погибших и 16 пострадавших от отравления сидром."Актуальная информация о ситуации с отравлением... десять человек погибли", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что в настоящее время на лечении находятся 14 пациентов. "Состояние троих пациентов - тяжелое, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. (Еще) три человека выписаны с выздоровлением", - уточнила представитель ведомства.Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый сидр был изготовлен из метилового спирта, украденного со склада регионального главка МВД в Самарской области.
https://ria.ru/20230608/sidr-1877061351.html
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массовое отравление сидром в россии, самарская область, россия
Массовое отравление сидром в России, Самарская область, Россия
В Самарской области число жертв отравления сидром выросло до десяти
Минздрав: в Самарской области число жертв отравления сидром выросло с девяти до десяти
САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с девяти до десяти человек, а количество пострадавших выросло с 16 до 17, из них трое уже вылечились, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В Самарской области ранее сообщалось о девяти погибших и 16 пострадавших от отравления сидром.
"Актуальная информация о ситуации с отравлением... десять человек погибли", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в настоящее время на лечении находятся 14 пациентов. "Состояние троих пациентов - тяжелое, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. (Еще) три человека выписаны с выздоровлением", - уточнила представитель ведомства.
Суррогатным сидром в России
, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый сидр был изготовлен из метилового спирта, украденного со склада регионального главка МВД в Самарской области.
В России изъяли более 70 тысяч литров опасного сидра