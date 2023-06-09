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Ямал оплатит отдых детей из ДНР и Белгородской области - РИА Новости, 09.06.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:41 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/otdykh-1877271312.html
Ямал оплатит отдых детей из ДНР и Белгородской области
Ямал оплатит отдых детей из ДНР и Белгородской области - РИА Новости, 09.06.2023
Ямал оплатит отдых детей из ДНР и Белгородской области
Власти Ямала направят на отдых детей из Донецкой Народной Республики и Белгородской области, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:41
2023-06-09T16:41
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
белгородская область
донецкая народная республика
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 9 июн – РИА Новости. Власти Ямала направят на отдых детей из Донецкой Народной Республики и Белгородской области, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа."Более двух тысяч детей, проживающих на территории Донецкой Народной Республики и Белгородской области, отдохнут в оздоровительных лагерях на берегу Черного моря. Ямал компенсирует расходы по оплате трансфера, проживания, питания детей и сопровождающих", - говорится в сообщении.Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района подписано в июне прошлого года. Тогда по поручению губернатора Дмитрия Артюхова к ямальским ребятам в летних лагерях присоединились дети из Волновахи. В этом году меру поддержки решено расширить и направить на отдых 450 ребят из приграничных районов Белгородской области.Смены для ребят начались со 2 июня и продлятся до 5 октября. Дети отдохнут в оздоровительных лагерях "Юбилейный" (Анапа), "Остров Мадагаскар" (Сочи), санаторно-оздоровительном лагере "Лазуревый берег" (Геленджик), а также на базе отдыха "Эллада" (Туапсинский район), уточняет пресс-служба.Регион ежегодно обеспечивает отдых и оздоровление ямальских школьников. Этим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области отдохнут более шести тысяч детей с Ямала от 7 до 17 лет. Все путевки предоставляются бесплатно, родители оплачивают только трансфер до лагеря. Сопровождением детей в дороге будут заниматься волонтеры.Впервые пройдут билингвальные смены для 200 ямальцев, а также смена для участников и лидеров первичных организаций нового движения детей и молодежи "Первая". Пятьдесят ребят отправятся на инклюзивную смену, которая пройдет во второй раз, отмечают власти.
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ямал
белгородская область
донецкая народная республика
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ямал, белгородская область, донецкая народная республика, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Артюхов

Ямал оплатит отдых детей из ДНР и Белгородской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САЛЕХАРД, 9 июн – РИА Новости. Власти Ямала направят на отдых детей из Донецкой Народной Республики и Белгородской области, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Более двух тысяч детей, проживающих на территории Донецкой Народной Республики и Белгородской области, отдохнут в оздоровительных лагерях на берегу Черного моря. Ямал компенсирует расходы по оплате трансфера, проживания, питания детей и сопровождающих", - говорится в сообщении.
Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района подписано в июне прошлого года. Тогда по поручению губернатора Дмитрия Артюхова к ямальским ребятам в летних лагерях присоединились дети из Волновахи. В этом году меру поддержки решено расширить и направить на отдых 450 ребят из приграничных районов Белгородской области.
Смены для ребят начались со 2 июня и продлятся до 5 октября. Дети отдохнут в оздоровительных лагерях "Юбилейный" (Анапа), "Остров Мадагаскар" (Сочи), санаторно-оздоровительном лагере "Лазуревый берег" (Геленджик), а также на базе отдыха "Эллада" (Туапсинский район), уточняет пресс-служба.
Регион ежегодно обеспечивает отдых и оздоровление ямальских школьников. Этим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области отдохнут более шести тысяч детей с Ямала от 7 до 17 лет. Все путевки предоставляются бесплатно, родители оплачивают только трансфер до лагеря. Сопровождением детей в дороге будут заниматься волонтеры.
Впервые пройдут билингвальные смены для 200 ямальцев, а также смена для участников и лидеров первичных организаций нового движения детей и молодежи "Первая". Пятьдесят ребят отправятся на инклюзивную смену, которая пройдет во второй раз, отмечают власти.
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