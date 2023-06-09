Ямал оплатит отдых детей из ДНР и Белгородской области
САЛЕХАРД, 9 июн – РИА Новости. Власти Ямала направят на отдых детей из Донецкой Народной Республики и Белгородской области, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Более двух тысяч детей, проживающих на территории Донецкой Народной Республики и Белгородской области, отдохнут в оздоровительных лагерях на берегу Черного моря. Ямал компенсирует расходы по оплате трансфера, проживания, питания детей и сопровождающих", - говорится в сообщении.
Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района подписано в июне прошлого года. Тогда по поручению губернатора Дмитрия Артюхова к ямальским ребятам в летних лагерях присоединились дети из Волновахи. В этом году меру поддержки решено расширить и направить на отдых 450 ребят из приграничных районов Белгородской области.
Смены для ребят начались со 2 июня и продлятся до 5 октября. Дети отдохнут в оздоровительных лагерях "Юбилейный" (Анапа), "Остров Мадагаскар" (Сочи), санаторно-оздоровительном лагере "Лазуревый берег" (Геленджик), а также на базе отдыха "Эллада" (Туапсинский район), уточняет пресс-служба.
Регион ежегодно обеспечивает отдых и оздоровление ямальских школьников. Этим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области отдохнут более шести тысяч детей с Ямала от 7 до 17 лет. Все путевки предоставляются бесплатно, родители оплачивают только трансфер до лагеря. Сопровождением детей в дороге будут заниматься волонтеры.
Впервые пройдут билингвальные смены для 200 ямальцев, а также смена для участников и лидеров первичных организаций нового движения детей и молодежи "Первая". Пятьдесят ребят отправятся на инклюзивную смену, которая пройдет во второй раз, отмечают власти.