https://ria.ru/20230609/otdykh-1877271312.html

Ямал оплатит отдых детей из ДНР и Белгородской области

Ямал оплатит отдых детей из ДНР и Белгородской области - РИА Новости, 09.06.2023

Ямал оплатит отдых детей из ДНР и Белгородской области

Власти Ямала направят на отдых детей из Донецкой Народной Республики и Белгородской области, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:41

2023-06-09T16:41

2023-06-09T16:41

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

белгородская область

донецкая народная республика

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 9 июн – РИА Новости. Власти Ямала направят на отдых детей из Донецкой Народной Республики и Белгородской области, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа."Более двух тысяч детей, проживающих на территории Донецкой Народной Республики и Белгородской области, отдохнут в оздоровительных лагерях на берегу Черного моря. Ямал компенсирует расходы по оплате трансфера, проживания, питания детей и сопровождающих", - говорится в сообщении.Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района подписано в июне прошлого года. Тогда по поручению губернатора Дмитрия Артюхова к ямальским ребятам в летних лагерях присоединились дети из Волновахи. В этом году меру поддержки решено расширить и направить на отдых 450 ребят из приграничных районов Белгородской области.Смены для ребят начались со 2 июня и продлятся до 5 октября. Дети отдохнут в оздоровительных лагерях "Юбилейный" (Анапа), "Остров Мадагаскар" (Сочи), санаторно-оздоровительном лагере "Лазуревый берег" (Геленджик), а также на базе отдыха "Эллада" (Туапсинский район), уточняет пресс-служба.Регион ежегодно обеспечивает отдых и оздоровление ямальских школьников. Этим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области отдохнут более шести тысяч детей с Ямала от 7 до 17 лет. Все путевки предоставляются бесплатно, родители оплачивают только трансфер до лагеря. Сопровождением детей в дороге будут заниматься волонтеры.Впервые пройдут билингвальные смены для 200 ямальцев, а также смена для участников и лидеров первичных организаций нового движения детей и молодежи "Первая". Пятьдесят ребят отправятся на инклюзивную смену, которая пройдет во второй раз, отмечают власти.

https://ria.ru/20230608/yamal-1876861464.html

ямал

белгородская область

донецкая народная республика

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, белгородская область, донецкая народная республика, дмитрий артюхов