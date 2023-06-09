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Во Франции рассказали, к чему привела мечта Запада об ослаблении России - РИА Новости, 09.06.2023
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03:30 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/oshibka-1877114391.html
Во Франции рассказали, к чему привела мечта Запада об ослаблении России
Во Франции рассказали, к чему привела мечта Запада об ослаблении России - РИА Новости, 09.06.2023
Во Франции рассказали, к чему привела мечта Запада об ослаблении России
Антироссийские санкции стали серьезной геополитической ошибкой Запада, заявила доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T03:30
2023-06-09T03:30
цены на нефть
россия
европа
украина
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции стали серьезной геополитической ошибкой Запада, заявила доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос в эфире "Соловьев LIVE".&quot;Я считаю, что санкции неэффективны и контрпродуктивны. &lt;...&gt; Это серьезная геополитическая ошибка. Честно говоря, это давняя мечта Соединенных Штатов и Великобритании, отрезать Европу от России, чтобы ослабить евразийский континент, который всегда считался центром мира&quot;, — заявила Галактерос.Она также отметила, что ограничительные меры ускорили сдвиг в развитии России.Кроме того, добавила полковник, возникает вопрос о возможности продолжения поддержки Киева в экономическом и военном плане. Украина, по ее словам, стала государством банкротом, политически и экономически нежизнеспособным для Европы. Лидеры Запада, тем не менее, "не хотят этого признавать", заключила эксперт.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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цены на нефть, россия, европа, украина, владимир путин, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Во Франции рассказали, к чему привела мечта Запада об ослаблении России

Французский полковник Галактерос назвала изоляцию России серьезной геополитической ошибкой

© AP Photo / Nam Y. HuhМужчина на фоне флага США
Мужчина на фоне флага США - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Мужчина на фоне флага США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции стали серьезной геополитической ошибкой Запада, заявила доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос в эфире "Соловьев LIVE".
«

"Я считаю, что санкции неэффективны и контрпродуктивны. <...> Это серьезная геополитическая ошибка. Честно говоря, это давняя мечта Соединенных Штатов и Великобритании, отрезать Европу от России, чтобы ослабить евразийский континент, который всегда считался центром мира", — заявила Галактерос.

Она также отметила, что ограничительные меры ускорили сдвиг в развитии России.
Кроме того, добавила полковник, возникает вопрос о возможности продолжения поддержки Киева в экономическом и военном плане. Украина, по ее словам, стала государством банкротом, политически и экономически нежизнеспособным для Европы. Лидеры Запада, тем не менее, "не хотят этого признавать", заключила эксперт.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Эксперт предположил, когда ЕС согласует новый пакет антироссийских санкций
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Цены на нефтьРоссияЕвропаУкраинаВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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