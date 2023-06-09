https://ria.ru/20230609/osadki-1877119912.html

Суточный объем осадков во Владивостоке побил рекорд 30-летней давности

Суточный объем осадков во Владивостоке побил рекорд 30-летней давности - РИА Новости, 09.06.2023

Суточный объем осадков во Владивостоке побил рекорд 30-летней давности

Объем выпавших за сутки во Владивостоке осадков составил 110 миллиметров, рассказал глава Примгидромета Борис Кубай. Его слова опубликованы в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T06:48

2023-06-09T06:48

2023-06-09T09:10

происшествия

владивосток

пограничный район

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Объем выпавших за сутки во Владивостоке осадков составил 110 миллиметров, рассказал глава Примгидромета Борис Кубай. Его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства. "За сутки во Владивостоке выпало 110 миллиметров, это чуть больше месячной нормы... В первой декаде июня наибольшее количество осадков (70,8 миллиметра) выпало 8 июня 1992 года", — говорится в посте. Абсолютный июньский рекорд по суточному количеству осадков поставлен в городе 12 июня 1931 года, отметил Кубай. Тогда зафиксировали выпадение 137,5 миллиметра осадков. Превышение месячной нормы во второй раз отметили 26 июня 2020 года, когда во Владивостоке выпало 116,5 миллиметра осадков за сутки. В Пограничном районе Приморья перелив, вызванный мощными дождями, отрезал село Садовый от автомобильного сообщения. Восстановить проезд планируется к вечеру пятницы, рассказали в Примавтодоре. По информации пресс-службы правительства Приморья, в регионе продолжается ликвидация перебоев в электроснабжении, вызванных непогодой.В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней 9-10 июня. Ливень накрыл Владивосток во второй половине дня в четверг. Улицы, особенно в центре, затопило. Также от бедствия пострадала объездная трасса. В городе действует режим повышенной готовности. На утро пятницы во Владивостоке выпала месячная норма осадков. За ночь ливни повредили дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров. На нескольких объектах сильными потоками воды смыло асфальт и брусчатку. Дождь продолжается.

https://ria.ru/20230607/livni-1876613247.html

владивосток

пограничный район

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Последствия ливней во Владивостоке Прокуратура проводит проверку по факту разрушения ливнями во Владивостоке дороги, которую заасфальтировали в августе 2022 года в рамках нацпроекта, сообщает надзорное ведомство Приморского края. 2023-06-09T06:48 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, владивосток, пограничный район