Мэры сибирских городов обменялись в Красноярске опытом работы
Глава Красноярска Логинов поделился с коллегами из сибирских городов опытом работы
© Громова ЕленаВид на Красноярск с Караульной горы
© Громова Елена
Вид на Красноярск с Караульной горы. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Глава Красноярска Владислав Логинов поделился с коллегами из сибирских и дальневосточных городов опытом взаимодействия с жителями в вопросах благоустройства, озеленения и модернизации общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации города.
По ее данным, об этом мэр Красноярска рассказал во время выступления на общем собрании членов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). В нем приняли участие главы муниципалитетов, председатели городских представительных органов и сопредседатель ВАРМСУ (Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления), член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. Представители экспертного сообщества обсудили вопросы развития муниципалитетов в условиях структурной трансформации экономики.
"Мы продолжаем "Муниципальный диалог", который объединяет разные территории нашей огромной страны. Сегодня муниципалитетами накоплен большой опыт, которым они готовы делиться с коллегами... Этот опыт нужно обобщать и тиражировать... Главная задача нашей совместной работы – повысить качество жизни в каждом муниципальном образовании, ведь мы работаем рядом с людьми и ради людей", – сказала она.
Мэр Красноярска в своём докладе "поднял актуальные для всех муниципалитетов вопросы расширения диалога между горожанами и муниципальными органами власти". Он рассказал об уже проверенных принципах взаимодействия с жителями в части благоустройства и о новом проекте, стартовавшем в 2023 году, – "Фабрике народных инициатив".
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"Сегодня Ассоциация сибирских и дальневосточных городов благодаря партнёрству с ВАРМСУ может донести результаты прямого диалога жителей городов и муниципальной власти до Президента... (РФ, Владимира Путина - ред.), ускорить важнейшие процессы и расширить возможности для совершенствования принципов управления муниципалитетом, а, значит, и для повышения качества жизни горожан", – подчеркнул Логинов.
Участники общего собрания АСДГ обсудили складывающуюся ситуацию в местном самоуправлении России, а также задачи организации на ближайшую перспективу.
Подводя итоги общего собрания, участники встречи провели выборы руководящих органов АСДГ. Новым руководителем ассоциации был избран глава Иркутска Руслан Болотов.