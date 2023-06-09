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Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения
Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения - РИА Новости, 09.06.2023
Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения
Первые участники народного ополчения Запорожской области приняли присягу, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:54
2023-06-09T09:54
2023-06-09T10:49
запорожская область
россия
евгений балицкий
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Первые участники народного ополчения Запорожской области приняли присягу, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. "В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах", — говорится в публикации.Ополченцы приняли присягу на верность области и ее жителям. Указ о формировании ополчения Балицкий подписал в марте этого года. Главные задачи подразделений — охрана общественного порядка и стратегических объектов, защита государственной собственности и имущества граждан. Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. Киев не признал результаты волеизъявления граждан и ведет обстрелы региона. Под контролем России находится более 70% территории, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230608/krym-1877100995.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, евгений балицкий, безопасность
Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Безопасность
Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения
Балицкий заявил, что первые ополченцы Запорожской области уже принесли присягу региону