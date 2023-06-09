https://ria.ru/20230609/opolchenie-1877135778.html

Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения

Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения - РИА Новости, 09.06.2023

Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения

Первые участники народного ополчения Запорожской области приняли присягу, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:54

2023-06-09T09:54

2023-06-09T10:49

запорожская область

россия

евгений балицкий

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821171319_0:97:2816:1681_1920x0_80_0_0_9dc0939e9455b9ccf725e1dbbc6a3cbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Первые участники народного ополчения Запорожской области приняли присягу, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. "В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах", — говорится в публикации.Ополченцы приняли присягу на верность области и ее жителям. Указ о формировании ополчения Балицкий подписал в марте этого года. Главные задачи подразделений — охрана общественного порядка и стратегических объектов, защита государственной собственности и имущества граждан. Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. Киев не признал результаты волеизъявления граждан и ведет обстрелы региона. Под контролем России находится более 70% территории, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230608/krym-1877100995.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, россия, евгений балицкий, безопасность