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Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения - РИА Новости, 09.06.2023
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09:54 09.06.2023 (обновлено: 10:49 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/opolchenie-1877135778.html
Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения
Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения - РИА Новости, 09.06.2023
Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения
Первые участники народного ополчения Запорожской области приняли присягу, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:54
2023-06-09T10:49
запорожская область
россия
евгений балицкий
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Первые участники народного ополчения Запорожской области приняли присягу, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале. "В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах", — говорится в публикации.Ополченцы приняли присягу на верность области и ее жителям. Указ о формировании ополчения Балицкий подписал в марте этого года. Главные задачи подразделений — охрана общественного порядка и стратегических объектов, защита государственной собственности и имущества граждан. Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. Киев не признал результаты волеизъявления граждан и ведет обстрелы региона. Под контролем России находится более 70% территории, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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запорожская область, россия, евгений балицкий, безопасность
Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Безопасность
Балицкий заявил об организации в Запорожской области народного ополчения

Балицкий заявил, что первые ополченцы Запорожской области уже принесли присягу региону

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Первые участники народного ополчения Запорожской области приняли присягу, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
"В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах", — говорится в публикации.
Ополченцы приняли присягу на верность области и ее жителям.
Указ о формировании ополчения Балицкий подписал в марте этого года. Главные задачи подразделений — охрана общественного порядка и стратегических объектов, защита государственной собственности и имущества граждан.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. Киев не признал результаты волеизъявления граждан и ведет обстрелы региона. Под контролем России находится более 70% территории, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Запорожская областьРоссияЕвгений БалицкийБезопасность
 
 
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