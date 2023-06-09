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Ефимов: город определил оператора для КРТ бывшей промзоны "Южный порт" - РИА Новости, 09.06.2023
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10:10 09.06.2023
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Ефимов: город определил оператора для КРТ бывшей промзоны "Южный порт"
Ефимов: город определил оператора для КРТ бывшей промзоны "Южный порт" - РИА Новости, 09.06.2023
Ефимов: город определил оператора для КРТ бывшей промзоны "Южный порт"
Правительство Москвы назначило городского оператора для комплексного развития территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Южный порт", сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:10
2023-06-09T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правительство Москвы назначило городского оператора для комплексного развития территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Южный порт", сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Градостроительный потенциал площадки составляет около 1,7 миллиона квадратных метров. В реализацию проекта планируется вложить около 173 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 7,8 миллиарда рублей. В результате будет создано почти 18,5 тысячи новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.На реорганизуемой территории площадью более 50 гектаров планируется построить 950 тысяч квадратных метров жилья и почти 750 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, среди которых школы, детские сады, поликлиника, а также пожарное депо, пояснили в столичном департаменте городского имущества. В настоящее время на территории бывшей промзоны в районе Печатники беспорядочно расположены склады, автосервисы и различные устаревшие объекты.Ранее вице-мэр сообщил, что в Москве в активной стадии реализации находятся 30 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых участков общей площадью свыше 400 гектаров. На этих территориях планируют возвести более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых половина — современное жилье.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: город определил оператора для КРТ бывшей промзоны "Южный порт"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правительство Москвы назначило городского оператора для комплексного развития территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Южный порт", сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Градостроительный потенциал площадки составляет около 1,7 миллиона квадратных метров. В реализацию проекта планируется вложить около 173 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 7,8 миллиарда рублей. В результате будет создано почти 18,5 тысячи новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
На реорганизуемой территории площадью более 50 гектаров планируется построить 950 тысяч квадратных метров жилья и почти 750 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, среди которых школы, детские сады, поликлиника, а также пожарное депо, пояснили в столичном департаменте городского имущества. В настоящее время на территории бывшей промзоны в районе Печатники беспорядочно расположены склады, автосервисы и различные устаревшие объекты.
Ранее вице-мэр сообщил, что в Москве в активной стадии реализации находятся 30 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых участков общей площадью свыше 400 гектаров. На этих территориях планируют возвести более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых половина — современное жилье.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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