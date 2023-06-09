https://ria.ru/20230609/oon-1877326160.html

ООН сосредоточится на исполнении российской части продуктовой сделки

ООН сосредоточится на исполнении российской части продуктовой сделки - РИА Новости, 09.06.2023

ООН сосредоточится на исполнении российской части продуктовой сделки

ООН сосредоточится в предстоящие недели на имплементации меморандума о взаимопонимании с РФ о содействии российскому экспорту удобрений и продовольствия, заявил РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T21:11

2023-06-09T21:11

2023-06-09T21:11

экономика

россия

стефан дюжаррик

оон

россельхозбанк

swift

украина

турция

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ООН, 9 июн – РИА Новости. ООН сосредоточится в предстоящие недели на имплементации меморандума о взаимопонимании с РФ о содействии российскому экспорту удобрений и продовольствия, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. По его словам, прошедший месяц "показал ощутимый прогресс в исполнении меморандума, в том числе выросшие объемы российского экспорта продовольствия и удобрений, устойчивый поток кораблей в российские порты и сниженные цены на фрахт и страхование". Хотя российские официальные лица говорят о противоположном. Тем не менее, как указал Дюжаррик "проблемы остаются". "И мы не будем жалеть сил для преодоления всех остающихся препятствий. В предстоящие недели мы сосредоточимся на имплементации меморандума о понимании для достижения дальнейших результатов до истечения срока (черноморской инициативы – ред.) 17 июля с целью полной имплементации стамбульских договоренностей", - подчеркнул Дюжаррик. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230609/gensek-1877316191.html

https://ria.ru/20230609/oshibka-1877114391.html

https://ria.ru/20230605/zerno-1876216152.html

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экономика, россия, стефан дюжаррик, оон, россельхозбанк, swift, украина, турция