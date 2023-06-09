ООН сосредоточится на исполнении российской части продуктовой сделки
ООН сосредоточится на исполнении российской части продуктовой сделки в предстоящие недели
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
ООН, 9 июн – РИА Новости. ООН сосредоточится в предстоящие недели на имплементации меморандума о взаимопонимании с РФ о содействии российскому экспорту удобрений и продовольствия, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, прошедший месяц "показал ощутимый прогресс в исполнении меморандума, в том числе выросшие объемы российского экспорта продовольствия и удобрений, устойчивый поток кораблей в российские порты и сниженные цены на фрахт и страхование". Хотя российские официальные лица говорят о противоположном.
Тем не менее, как указал Дюжаррик "проблемы остаются".
"И мы не будем жалеть сил для преодоления всех остающихся препятствий. В предстоящие недели мы сосредоточимся на имплементации меморандума о понимании для достижения дальнейших результатов до истечения срока (черноморской инициативы – ред.) 17 июля с целью полной имплементации стамбульских договоренностей", - подчеркнул Дюжаррик.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.