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ООН сосредоточится на исполнении российской части продуктовой сделки - РИА Новости, 09.06.2023
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21:11 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/oon-1877326160.html
ООН сосредоточится на исполнении российской части продуктовой сделки
ООН сосредоточится на исполнении российской части продуктовой сделки - РИА Новости, 09.06.2023
ООН сосредоточится на исполнении российской части продуктовой сделки
ООН сосредоточится в предстоящие недели на имплементации меморандума о взаимопонимании с РФ о содействии российскому экспорту удобрений и продовольствия, заявил РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T21:11
2023-06-09T21:11
экономика
россия
стефан дюжаррик
оон
россельхозбанк
swift
украина
турция
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ООН, 9 июн – РИА Новости. ООН сосредоточится в предстоящие недели на имплементации меморандума о взаимопонимании с РФ о содействии российскому экспорту удобрений и продовольствия, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. По его словам, прошедший месяц "показал ощутимый прогресс в исполнении меморандума, в том числе выросшие объемы российского экспорта продовольствия и удобрений, устойчивый поток кораблей в российские порты и сниженные цены на фрахт и страхование". Хотя российские официальные лица говорят о противоположном. Тем не менее, как указал Дюжаррик "проблемы остаются". "И мы не будем жалеть сил для преодоления всех остающихся препятствий. В предстоящие недели мы сосредоточимся на имплементации меморандума о понимании для достижения дальнейших результатов до истечения срока (черноморской инициативы – ред.) 17 июля с целью полной имплементации стамбульских договоренностей", - подчеркнул Дюжаррик. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230609/gensek-1877316191.html
https://ria.ru/20230609/oshibka-1877114391.html
https://ria.ru/20230605/zerno-1876216152.html
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экономика, россия, стефан дюжаррик, оон, россельхозбанк, swift, украина, турция
Экономика, Россия, Стефан Дюжаррик, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Украина, Турция
ООН сосредоточится на исполнении российской части продуктовой сделки

ООН сосредоточится на исполнении российской части продуктовой сделки в предстоящие недели

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
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ООН, 9 июн – РИА Новости. ООН сосредоточится в предстоящие недели на имплементации меморандума о взаимопонимании с РФ о содействии российскому экспорту удобрений и продовольствия, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, прошедший месяц "показал ощутимый прогресс в исполнении меморандума, в том числе выросшие объемы российского экспорта продовольствия и удобрений, устойчивый поток кораблей в российские порты и сниженные цены на фрахт и страхование". Хотя российские официальные лица говорят о противоположном.
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Тем не менее, как указал Дюжаррик "проблемы остаются".
"И мы не будем жалеть сил для преодоления всех остающихся препятствий. В предстоящие недели мы сосредоточимся на имплементации меморандума о понимании для достижения дальнейших результатов до истечения срока (черноморской инициативы – ред.) 17 июля с целью полной имплементации стамбульских договоренностей", - подчеркнул Дюжаррик.
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Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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ЭкономикаРоссияСтефан ДюжаррикООНРоссельхозбанкSWIFTУкраинаТурция
 
 
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