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СМИ: в Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 09.06.2023 (обновлено: 15:45 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ograblenie-1877207798.html
СМИ: в Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины
СМИ: в Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины - РИА Новости, 09.06.2023
СМИ: в Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины
В Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины, пишет Wyborcza. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:46
2023-06-09T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
нато
вооруженные силы сша
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ВАРШАВА, 9 июн — РИА Новости. В Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины, пишет Wyborcza."На железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии были украдены ящики с боеприпасами из поезда, охраняемого солдатами НАТО. Снаряды, вероятнее всего, направлялись на Украину", — говорится в публикации. Сотрудники службы безопасности железных дорог заметили на станции отсутствие пломб на одном из вагонов. Газета уточнила, что поезд принадлежит ВС США, а воры украли четыре ящика с боеприпасами. По данным портала O2.pl, в них находились осколочно-фугасные 155-милиммитровые снаряды для пушек.Wyborcza добавила, что подозреваемые вернули украденное. Когда именно произошло ЧП, не уточняется. Как заявил газете пресс-секретарь Военной жандармерии Томаш Чуловский, в итоге из ящиков ничего не пропало.Как сообщило Польское телевидение, по делу задержали трех мужчин в возрасте 26, 34 и 39 лет, ранее судимых за имущественные преступления. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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в мире, украина, польша, нато, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, НАТО, Вооруженные силы США
СМИ: в Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины

Wyborcza: в Польше ограбили поезд со снарядами для Украины, несмотря на охрану НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Польши
Сотрудники полиции Польши - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 июн — РИА Новости. В Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины, пишет Wyborcza.
«
"На железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии были украдены ящики с боеприпасами из поезда, охраняемого солдатами НАТО. Снаряды, вероятнее всего, направлялись на Украину", — говорится в публикации.
Сотрудники службы безопасности железных дорог заметили на станции отсутствие пломб на одном из вагонов. Газета уточнила, что поезд принадлежит ВС США, а воры украли четыре ящика с боеприпасами. По данным портала O2.pl, в них находились осколочно-фугасные 155-милиммитровые снаряды для пушек.
Wyborcza добавила, что подозреваемые вернули украденное. Когда именно произошло ЧП, не уточняется. Как заявил газете пресс-секретарь Военной жандармерии Томаш Чуловский, в итоге из ящиков ничего не пропало.
Как сообщило Польское телевидение, по делу задержали трех мужчин в возрасте 26, 34 и 39 лет, ранее судимых за имущественные преступления. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаНАТОВооруженные силы США
 
 
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