https://ria.ru/20230609/ograblenie-1877207798.html

СМИ: в Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины

СМИ: в Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины - РИА Новости, 09.06.2023

СМИ: в Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины

В Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины, пишет Wyborcza. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:46

2023-06-09T13:46

2023-06-09T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

нато

вооруженные силы сша

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ВАРШАВА, 9 июн — РИА Новости. В Польше ограбили американский поезд со снарядами для Украины, пишет Wyborcza."На железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии были украдены ящики с боеприпасами из поезда, охраняемого солдатами НАТО. Снаряды, вероятнее всего, направлялись на Украину", — говорится в публикации. Сотрудники службы безопасности железных дорог заметили на станции отсутствие пломб на одном из вагонов. Газета уточнила, что поезд принадлежит ВС США, а воры украли четыре ящика с боеприпасами. По данным портала O2.pl, в них находились осколочно-фугасные 155-милиммитровые снаряды для пушек.Wyborcza добавила, что подозреваемые вернули украденное. Когда именно произошло ЧП, не уточняется. Как заявил газете пресс-секретарь Военной жандармерии Томаш Чуловский, в итоге из ящиков ничего не пропало.Как сообщило Польское телевидение, по делу задержали трех мужчин в возрасте 26, 34 и 39 лет, ранее судимых за имущественные преступления. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

https://ria.ru/20230531/javelin-1875419063.html

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польша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, нато, вооруженные силы сша