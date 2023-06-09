https://ria.ru/20230609/obstrel-1877320760.html

Мэр Донецка рассказал о повреждении храма после обстрела ВСУ

Мэр Донецка рассказал о повреждении храма после обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.06.2023

Мэр Донецка рассказал о повреждении храма после обстрела ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что при обстреле со стороны украинский войск повреждения получило здание Храма Равноапостольного... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:23

2023-06-09T20:23

2023-06-09T20:23

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что при обстреле со стороны украинский войск повреждения получило здание Храма Равноапостольного князя Владимира. "В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад, кровля и остекление Храма Равноапостольного князя Владимира по улице Зуевской", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

донецк

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия