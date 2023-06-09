Рейтинг@Mail.ru
Херсонские власти рассказали, кого ВСУ обстреляли на Арабатской стрелке - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 09.06.2023 (обновлено: 17:07 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877274667.html
Херсонские власти рассказали, кого ВСУ обстреляли на Арабатской стрелке
Херсонские власти рассказали, кого ВСУ обстреляли на Арабатской стрелке - РИА Новости, 09.06.2023
Херсонские власти рассказали, кого ВСУ обстреляли на Арабатской стрелке
На Арабатской стрелке в Херсонской области, куда ВСУ нанесли удар, находятся только мирные жители, в местных пансионатах там проживают в том числе... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:52
2023-06-09T17:07
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
херсонская область
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877265031_197:1150:1104:1660_1920x0_80_0_0_dd0d7537193bbfb2a17cad88e145b5f5.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Арабатской стрелке в Херсонской области, куда ВСУ нанесли удар, находятся только мирные жители, в местных пансионатах там проживают в том числе эвакуированные из Херсона, а также с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС, сообщают власти региона в Telegram-канале.Ранее в экстренных службах сообщили, что украинские войска нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области."Сегодня ракетному обстрелу подвергся пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором проживают мирные жители. На Арабатской стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты. В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно — это женщины, дети и старики". - говорится в сообщении администрации региона.
херсонская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877265031_335:1188:965:1660_1920x0_80_0_0_9ece59de39bd2be342de30247af2fb72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Херсон
Херсонские власти рассказали, кого ВСУ обстреляли на Арабатской стрелке

Херсонские власти: на обстрелянной ВСУ Арабатской стрелке проживают только мирные жители

Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами "Storm Shadow" со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами "Storm Shadow" со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Арабатской стрелке в Херсонской области, куда ВСУ нанесли удар, находятся только мирные жители, в местных пансионатах там проживают в том числе эвакуированные из Херсона, а также с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС, сообщают власти региона в Telegram-канале.
Ранее в экстренных службах сообщили, что украинские войска нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области.
«
"Сегодня ракетному обстрелу подвергся пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором проживают мирные жители. На Арабатской стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты. В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно — это женщины, дети и старики". - говорится в сообщении администрации региона.
Людей снимают с крыш: эвакуация жителей Херсонской области
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

Местные жители плывут на лодке в ходе эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Местные жители забирают с собой домашних животных.

Местная жительница собирает личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Местные жители забирают с собой домашних животных.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

Волонтер организации Добро мира - волонтеры Крыма Валерия Петрусевич во время эвакуации местных жителей в городе Голая Пристань после подтопления.

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

Местные жители собирают личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

Местная церковь после подтопления в городе Голая Пристань

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

Местные жители собирают личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

Местные жители во время эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

Спасатель МЧС во время эвакуации местных жителей в городе Голая Пристань после подтопления

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 11

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 11

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 11

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 11

Местные жители забирают с собой домашних животных.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 11

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 11

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 11

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 11

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 11

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 11

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 11

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала