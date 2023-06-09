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Херсонские власти рассказали, кого ВСУ обстреляли на Арабатской стрелке

Херсонские власти рассказали, кого ВСУ обстреляли на Арабатской стрелке - РИА Новости, 09.06.2023

Херсонские власти рассказали, кого ВСУ обстреляли на Арабатской стрелке

На Арабатской стрелке в Херсонской области, куда ВСУ нанесли удар, находятся только мирные жители, в местных пансионатах там проживают в том числе... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:52

2023-06-09T16:52

2023-06-09T17:07

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

херсонская область

херсон

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На Арабатской стрелке в Херсонской области, куда ВСУ нанесли удар, находятся только мирные жители, в местных пансионатах там проживают в том числе эвакуированные из Херсона, а также с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС, сообщают власти региона в Telegram-канале.Ранее в экстренных службах сообщили, что украинские войска нанесли ракетный удар, предположительно Storm Shadow, по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области."Сегодня ракетному обстрелу подвергся пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором проживают мирные жители. На Арабатской стрелке располагаются исключительно мирные жители и гражданские объекты. В местных пансионатах временно находятся как эвакуированные из Херсона жители, так и те, кого недавно спасли от последствий разрушения Каховской ГЭС. Преимущественно — это женщины, дети и старики". - говорится в сообщении администрации региона.

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область , херсон